5 yıldızlı otellerin sahipleri 'FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da, yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Delphin Oteller zincirinin ortaklarından Alper ve eşi Mine Cömertoğlu bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alper Cömertoğlu, 27 Temmuz 2016'da da 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınmış, 13 gün sonra serbest kalmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu, geçen hafta Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, KOM'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alper ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.