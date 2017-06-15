5 yıldızlı otelde tırpanlı kavga

Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde 5 yıldızlı bir otelde tartıştığı 2 kişiyi tırpanla yaralayan animatör Abdulkadir K., tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. 27 yaşındaki Abdullah A. ile aynı yaştaki Abdulkadir K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K. eline geçirdiği tırpanla Abdullah A.’yı kalbinin altından, sağ koltuk altı ve sağ kolundan yaraladı. İkilinin kavgasını ayırmak isteyen 25 yaşındaki Fevzi Y. de vücudunun sağ tarafından yaralandı. Araya girenler kavgayı ayırırken, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Abdullah A. Side Anadolu Hastanesi’ne, Fevzi Y. ise Özel Akdeniz Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Abdulkadir K., gözaltına alındı. Abdullah A.’nın Atatürk’e küfrettiğini iddia eden Abdulkadir K., bu duruma sinirlendiğini ve kavga çıktığını söyledi. Abdullah A.’nın attığı taşın başına geldiğini kaydeden Abdulkadir K., bu sırada yerde bulduğu tırpanı ona doğru savurduğunu anlattı. Yaralama kastı olmadığını savunan Abdulkadir K. pişman olduğunu belirtti.

Yaralılar şikâyetçi olmadı

Kavgada yaralanan Abdullah A. ise Abdülkadir K.’nin kendisine yönelik "Siz PKK’lısınız" dediği için tartışma ve kavga başladığını söyleyerek, mahkemeyle uğraşmak istemediği için şikayetçi olmak istemediğini söyledi. Yaralılardan Fevzi Y. de şüphelinin kendisine zarar vermek gibi bir niyeti olmadığı için şikayetçi ve davacı olmayacağını söyledi.

Jandarma tarafından işlemleri yapılan şüpheli Abdulkadir K. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Abdulkadir K., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.