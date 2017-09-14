5 yıldızlı otelde hırsızlık iddiası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 5 yıldızlı otelde tatil sırasında pırlanta yüzüğü ve 1500 lirasının çalındığı öne sürülen güzellik uzmanı Sinemis B., jandarmaya başvurdu. Otel yetkilileri iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Manavgat\'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı sırada 5 taşlı pırlanta yüzüğü ve 1500 lirasının çalındığını öne sürülen Sinemis B., jandarmaya şikayette bulundu. Otele tatil için 3 Eylül\'de geldiklerini ve akşam yemeğinin ardından odaya döndüklerini, yatacakları zaman yüzüğü ve parasının yerinde olmadığını gördüğünü öne süren Sinemis B., otel yönetimi tarafından temizlik personeliyle görüşmelerine izin verilmediğini savundu. Jandarmayı aradıklarını anlatan Sinemis B., şikayetçi olduktan sonra otel yönetimi tarafından otelden kovulduklarını da öne sürüldü.

\'ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞTIK\'

Sinemis B.\'nin iddialarının asılsız olduğunu savunan otel yönetimi ise tatilcinin otele bir tur şirketiyle geldiğini, 3 Eylül giriş ve 7 Eylül çıkış yapılacak şekilde kimi zaman sevgilisi, kimi zaman da sözlüsü olduğunu beyan ettiği D.T. adına rezervasyon yapıldığını kaydetti. Sinemis B. ve arkadaşının otele geldikleri günün gecesi saat 01.00 sıralarında odalarında alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, Sinemis B.\'nin, arkadaşının yere düşmesi sonucu otelin sağlık ekibini çağırdığını belirten otel yetkilileri, o gece odaya girdiklerinde inanılmaz dağınık olduğunu ve şikayetçinin kendilerine, \"Alkol aldıktan sonra erkek arkadaşımla tartıştık. Bu sırada elimdeki gözlük kabını erkek arkadaşıma fırlattım, kafasına isabet edince sendeleyip yere düştü\" dediğini aktardı.

KASA ŞİFRESİNİ SADECE MÜŞTERİ BİLİYOR

Otel yetkilileri, Sinemis B. ve D.T.\'nin kendilerine 5 Eylül\'de saat 22.00 sıralarında odada bulunan kasaya koydukları cüzdanın çalındığı iddiasıyla başvurduklarını anlattı. Odadaki kasaların şifrelerini sadece müşterilerin bildiğini, tüm odalarda bulunan pass (yedek) anahtarlarının ise bir personele zimmetli olduğunu, bunların sadece müşteriler istediğinde imza karşılığında verildiğinin kendilerine anlatıldığını kaydeden yetkililer, bunun üzerine Sinemis B. ve D.T.\'nin kendi aralarında tartıştıklarını, daha sonra Sinemis B.\'nin kasanın şifresini sadece erkek arkadaşının bildiğini söylediğini ifade etti.

OTEL DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Sinemis B.\'nin otelden kovuldukları iddiasının da asılsız olduğunu savunan otel yetkilileri, D.T. ve Sinemis B.\'nin rezervasyonlarının 7 Eylül\'de bittiğini, aynı gün saat 12.00\'de otelden ayrılmaları gerekirken saat 17.00\'da çıkış yaptıklarını öne sürdü. Otellerinin 5 yıldızlı tatil köyü formatında olduğunu ve herkesin odalarının ev şeklinde ayrı ayrı olduğunu, bu nedenle her evin girişini gösterecek biçimde güvenlik kamera sisteminin olmadığını aktaran otel yetkilileri, otel hakkında medyaya yanıltıcı bilgi verdikleri ve otellerinin marka değerine saldırı yapıldığını, bu nedenle tazminat ve ceza davası açılması için hukuk birimine talimat verildiğini kaydetti.



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