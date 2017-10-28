5 yıldızlı otelde filmleri aratmayan soygun

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'a 6 ay önce iş yapmak için gelen İran uyruklu 3 kardeş, 2 katını kapattıkları otelde filmleri aratmayan bir yöntemle soyuldu. 3 kardeş, geceyarısı odalarına gelen ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından \"Size suikast yapılacak. Güvenliğinizi sağlamak için birlikte gitmeliyiz.\" denilerek otelden çıkarıldı.

Bu olayın ardından 3 İran\'lı kardeşin ingiliz korumaları odalara girerek 500 bin Euro değerinde ziynet eşyası ve parayı alarak uçakla İstanbul\'dan ayrıldıkları öğrenildi. Soygunun ardından 1 gün sonra serbest bırakılan İran\'lı kardeşler polise gelerek başlarından geçenleri anlatırken, Dubai, Macaristan Rusya\'da bloke edilen çok miktarda paralarını geri almak için gerekli belgelerin çalındığını iddia ettiler. Polis olayla ilgili 3\'ü yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 4 ingiliz vatandaşı ile 1 Türk vatandaşının arandığı öğrenildi.

İRAN\'LI KARDEŞLER ESRAREĞİZ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU

İstanbul\'da Haliç Polis Merkezi\'ne başvuran M.M. adlı kişi İran\'dan Türkiye\'ye gelerek 6 aydır Sütlüce\'de 5 yıldızlı bir otelin 2 katını kapatarak kalan İran uyruklu biri kadın 3 kardeşin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis otelde yaptığı incelemede geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı saat 05.47\'de otele bir minübüsle gelen 3 kişinin, ellerindeki güvenlik kartlarıyla 3 kardeşin kaldığı odalara çıktığını tespit etti. Aynı kameralarda üç İran\'lı kardeşin gelen bu kişilerle birlikte otelden ayrıldıkları görüldü.

İNGİLİZ KORUMALAR ODALARI SOYDU

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler aynı görüntüleri izlemeye devam ettiklerinde 3 kardeşin otelden götürülmesinin ardından İngiliz uyruklu 3 korumanın İran\'lı kardeşler A.S.(35) M.S.(32) ve M.S.(30) nin odalarına girdikleri ve buldukları tüm ziynet eşyaları ile bazı evrakları çantalara doldurdukları görüldü. Yapılan incelemede bu korumaların İran\'lı kardeşlerin Dubai\'de anlaştığı İngiliz uyruklu korumalar olduğu tespit edildi. Bu şüphelilerin aynı gün 16.40 sıralarında Atatürk Havalimanından İngiltereye gitmek üzere uçağa bindikleri ve Türkiye\'den ayrıldıkları ortaya çıktı.

ARANAN KARDEŞLER OTELE GELDİ

Polis kayıp kardeşleri bulmak için operasyonları sürdürürken ilginç bir gelişme yaşandı. İran uyruklu 3 kardeş bir taksiyle kaçırıldıkları otele geri döndü. Kaçırılan kardeşler poliste verdikleri ifadelerinde İran\'dan Türkiye\'ye bazı ülkelerde bloke edilen paralarını geri almak için çalışmak yapmak üzere geldiklerini söyledi. Üç iranlı kardeş İran\'ın yurt dışına para çıkışını yasakladığı için ancak bazı projeler aracılığı ile para götürebildiklerini söyleyerek \"iran hükümeti bizim yurt dışına çıkmamıza izin vermediği için, daha önçeden yurt dışına çıkardığımız milyar Euro paramız bloke edildi. Daha sonra yurt dışı yasağı kalkınca Türkiye\'ye gelip yanımızdaki belgelerle diğer ülkelerdeki bu paraların üzerindeki blokeleri kaldırmaya çalışıyorduk. Şimdi bu belgelerin hepsi gitti.\" dediler. İranlı kardeşler ayrıca 500 bin Euro değerinde yabancı para ve ziynet eşyalarının da çalındığını belirttiler.

DÜNYADA ÜNLÜLERİ KORUYAN KORUMALARDAN TUTMUŞLAR

İranlı kardeşler yanlarındaki ingiliz korumları Dubai\'de tuttuklarını belirterek \"Dünyada ünlüleri koruyan ve eski komandoları çalıştıran bir firmayla irtibata geçerek 4 tane ingiliz koruma tuttuk. Bunlar 6 ay bizi İstanbul\'daki Türk korumalarla birlikte İstanbul\'da korudular. Ancak olayın meydana geldiği gün Türk korumaları işten çıkartarak göndermişlerdi.\" dediler.

3\'Ü YABANCI 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği dedektifleri olayla yürütükleri soruşturmada İran\'lı kardeşlerin ifadesi doğrultusunda Belçika uyruklu ve kendisini \"Laurent\" ismiyle tanıtan V.D.S.A.W, Atatürk Havalimanı\'nda İran ve Alman vatandaşaı S.N. ile İran uyruklu A.S. kaldığı otellerde Türk uyruklu oldukları öğrenilen O.A., Ö.Ç., A.Y. ise evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

4 İNGİLİZ 1 TÜRK ARANIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili ingiliz vatandaşları S.C., J.A., P.B. ve P.S. ile olayın Türkiye\'deki organizötörlerden biri olan Türk uyruklu kişinin arandığını öğrenildi.

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