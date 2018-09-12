5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesindeki 5 yıldızlı Vera Mare Resort Otel icra sonucu yapılan ihaleyle Fibabanka\'ya 89 milyon 551 bin liraya satıldı.

Serik ilçesindeki 5 yıldızlı Vera Mare Resort Otel icradan satışa çıktı. 370 oda ve 888 yatak kapasiteli otelin ihalesi Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Serik 2. İcra Dairesi\'nce 178,8 milyon lira muhammen bedel belirlenen otel, ihalenin tek katılımcısı Fibabanka\'ya 89 milyon 551 bin liraya satıldı.

2016\'DA İCRALIK OLMUŞTU

Tentur\'a ait Antalya\'daki Vera Hotels Grubu\'ndaki 6 otel, 2016 yılının yaz sezonunda kapatılmış ve 1600 kişinin işine son verilmişti. Bunun üzerine 1600 çalışanın 3 aylık maaşları ve tazminatları ödenememiş, icra takibi başlatılmıştı. Bu sebeple de Vera Mare Resort Otel satışa konulmuştu.

370 ODA 888 YATAK KAPASİTELİ

14 bin metrekare alan üzerinde kurulu tesisin 3 engelli odası, 4 suit, 74 aile odası olmak üzere 370 odası ve 888 yatak kapasitesi bulunuyor. 5 bloktan oluşan otelde 1500 metrekare alan üzerine kurulu SPA/Wellness bölümünde; 8 masaj odası, VIP masaj odası, güzellik salonu, zayıflama merkezi, hamam, sauna, buhar odası, kapalı havuz, fitness center olanaklarının yanı sıra yosun terapileri, cilt bakımı, hamamda kese ve köpük, özel SPA paketleri, thai masajı, bali masajı, shiatsu masajı, çikolata masajı, manikür ve pedikür gibi hizmetleri bulunuyor.

Denize sıfır konumdaki tesisin 270 metre uzunluğunda kum- çakıl karışık plajı, çocuklara özel plajı ve iskelesi bulunuyor. 500 kişilik 1. sınıf lokanta, 200 kişilik yemek alanı, oturma salonu, Amerikan bar, 70 kişilik alakart lokanta, 150 kişilik gösteri kabare salonu, 100 ve 50 kişilik çok amaçlı salonlar, 200 kişilik diskotek, 2 kapalı ve açık havuz, kaydıraklı havuz, snack bar, havuz bar, pasta ve içecek mahali, televizyon okuma mahali, aletli jimnastik salonu, Türk hamamı, 2 sauna, buhar banyosu, masaj üniteleri, cilt bakım ve güzellik üniteleri, vitamin bar, havuz bar, çocuk kulübü, 2 tenis kortu, bowling ve oyun salonu, çalışma ofisi, 6 satış ünitesi, bay ve bayan kuaförü, oyun alanları, amfi tiyatro ve otopark yer alıyor.

Tesis, Belek merkeze 5 kilometre, Serik merkeze 11 kilometre, Antalya Havalimanı\'na 40 kilometre ve Antalya şehir merkezine 45 kilometre mesafede konumlanıyor.

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