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Yaşam

5 yıldızlı otel değil, cezaevi

Norveç’te 120 kişinin bulunduğu lüks cezaevinde kalan mahkumlar, günlerini plajda güneşlenerek ve balık tutarak geçiriyor.

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - Norveç’te 120 kişinin bulunduğu lüks cezaevinde kalan mahkumlar, günlerini plajda güneşlenerek ve balık tutarak geçiriyor. Hapishanede parmaklık ve kamera bulunmuyor.


 
Norveç’te 120 kişinin bulunduğu lüks cezaevinde kalan mahkumlar, günlerini plajda güneşlenerek ve balık tutarak geçiriyor. Hapishanede parmaklık ve kamera bulunmuyor.

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Horten kasabasında bulunan Bastoy hapisanesi adeta 5 yıldızlı oteli andırıyor.

Bir adada yer alan hapishanede, toplam 120 mahkum bulunuyor. Hapishanede suçlular cezalarını yüzerek, balık tutarak ve tenis oynayarak geçiriyor.

Adada 8 kilometrelik plaj, tenis kortu ve futbol sahası bulunuyor. Kablolu yayını olan televizyonların bulunduğu bungalovlarda yaşayan mahkûmlar sauna, solaryum, sinema, kütüphaneden de yararlanabiliyor.

Lüks hapishanede parmaklık, silah, hücre, cop ve güvenlik kamerası bulunmuyor. Uyuşturucu, alkol ve şiddetin yasak olduğu hapishanede bunu gerçekleştiren mahkumlar ceza olarak kapalı cezaevine gönderiliyor.

Bilgisayarları ve interneti de bulunan hapishanede mahkûmlara feribotta çalışma, balık tutma, temizlik, yemek yapma ve hayvan bakımı gibi görevler veriliyor.

5 milyon nüfuslu Norveç’te sadece 3 bin 500 hükümlü bulunuyor ve en fazla 21 yıl ceza veriliyor.

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