5 yıldızlı Hyundai i30

Hyundai'den yapılan açıklamada, i30'un, Hyundai'nin tüketiciye en yüksek kalite ve güvenliği sunmak için yaptığı çalışmaların en iyi örneklerinden biri olduğu belirtildi.



Bir önceki testte sadece 1 puan ile 5 yıldızı kaçıran Hyundai i30'un, yapılan küçük müdahalelerle bu kez 5 yıldız aldığı vurgulanan açıklamada, Hyundai i30'un özellikle diz ve uyluk kemiği bölgelerindeki yaralanma riskini azalttığı, çarpışma esnasında yolcu kabini ile ayak dayama bölümünün sabit kaldığının tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada, i30'a, çocuk koruması testinden dört yıldız ile "küçük aile otomobili" kategorisindeki en yüksek sonuçlardan birini ve yaya güvenliğinde ise, segment ortalaması olan iki yıldız verildiği bildirildi.



Hyundai Motor Avrupa Başkanı Kun-Hee Ahn'ın, Hyundai i30'un aldığı sonuçtan son derece memnun olduklarını söylediği, üstün teknolojisini,dikkat çekici tasarımını ve gelişmiş güvenlik özelliklerini en iyi şekilde sunan i30 ile diğer modellerde olduğu gibi huzurlu, güvenilir, kaliteli ve üstün güvenlikli bir araç sunduklarını belirttiği ifade edildi.

