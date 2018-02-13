 5 YILDIR RESTORASYONU TAMAMLANAMAYAN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN TARİHİ BİNASININ  HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

5 yıl önce yanan Galatasaray Üniversitesi\'nin 147 yıllık binasındaki son durum havadan görüntülendi.

Beşiktaş Ortaköy’de bulunan ve 1992 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi (GSÜ)’nin kullanımında olan İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı’nın çatısı, 22 Ocak 2013’te geçirdiği yangında tamamen yandı. Büyük hasar gören kagir ve ahşap yapının enkazının restorasyonu henüz tamamlanamadı. Uzun süredir bekleyen restorasyon çalışmalarına tekrar başlandı.

GSÜ’nün, 30 Kasım 2017 tarihinde açtığı “GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Güçlendirme, Sıva, Ahşap ve Muhtelif Restorasyon Uygulama İşleri\" ihalesi, geçen ay sonuçlandı. 6 geçerli teklifin verildiği ihaleyi, daha önce çatı ihalesini kazanan firmanın aldığı öğrenildi. 18 Aralık 2017 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, sarayın restorasyonunun 15 Ekim 2018’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle restoransoyda son durum

-23 Ocak 2013\'te çekilen havadan görüntüler

-Yangınla ilgili arşiv görüntüler



