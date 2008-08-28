5 yıldır kesintisiz mesaide

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'a sadece 3 aylığına gönderdiği, ancak 5 yıla yakın süredir faal bulunan robotlarından Opportunity, Kızıl Gezegen'de 1 yıl önce indiği dev bir kraterden yeni çıktı.



NASA mühendisleri, göktaşı çarpmasıyla oluşan 800 metre genişliğindeki Victoria Krateri'nin tabanına Kızıl Gezegen'in jeolojik geçmişini araştırmak amacıyla bir yıl önce tehlikeli bir yolculuktan sonra inmeyi başaran robotun sol ön tekerleğinde bir voltaj yükselmesi tespit ettiklerini ve bunun üzerine Opportunity'yi buradan çıkarma kararı aldıklarını belirttiler.



Opportunity'nin ikizi Spirit'in, 2006'da benzer bir voltaj yükselmesinden sonra sağ ön tekerleği devre dışı kalmıştı. Kızıl Gezegen'in Meridiani düzlüğündeki Opportunity, geçen yıl Eylül'de Victoria Krateri'ne inerek, parlak kaya katmanlarını incelemişti. Kraterden çıkan Opportunity, ekvatoryal düzlükteki gevşek kayaları inceleyecek. NASA, Spirit ve Opportunity'yi 2004 başında sadece 90 günlük bir görev için göndermişti.

