T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

5 yıldır kesintisiz mesaide

NASA’nın Mars robotu Opportunity 5 yıldır bulunduğu Kızıl Gezegen'de yaklaşık bir yıl önce girdiği bir kraterden yeni çıktı.

28 Ağustos 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'a sadece 3 aylığına gönderdiği, ancak 5 yıla yakın süredir faal bulunan robotlarından Opportunity, Kızıl Gezegen'de 1 yıl önce indiği dev bir kraterden yeni çıktı.

NASA mühendisleri, göktaşı çarpmasıyla oluşan 800 metre genişliğindeki Victoria Krateri'nin tabanına Kızıl Gezegen'in jeolojik geçmişini araştırmak amacıyla bir yıl önce tehlikeli bir yolculuktan sonra inmeyi başaran robotun sol ön tekerleğinde bir voltaj yükselmesi tespit ettiklerini ve bunun üzerine Opportunity'yi buradan çıkarma kararı aldıklarını belirttiler.

Opportunity'nin ikizi Spirit'in, 2006'da benzer bir voltaj yükselmesinden sonra sağ ön tekerleği devre dışı kalmıştı. Kızıl Gezegen'in Meridiani düzlüğündeki Opportunity, geçen yıl Eylül'de Victoria Krateri'ne inerek, parlak kaya katmanlarını incelemişti. Kraterden çıkan Opportunity, ekvatoryal düzlükteki gevşek kayaları inceleyecek. NASA, Spirit ve Opportunity'yi 2004 başında sadece 90 günlük bir görev için göndermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24