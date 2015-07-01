5 yıldır firari olan Ergenekon sanığı Tümgeneral Mustafa Bakıcı ifade verdi

Ergenekon Davası'nın 5 yıldır firari olan sanığı Emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, yargılamanın yapıldığı mahkemenin duruşma salonuna geldi, ifade verdi.

Bakıcı hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.Mahkeme bugün duruşmaya katılan Bakıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Ergenekon Davası kapsamında dosyaları ayrılan Bedrettin Dalan, eski milletvekili Turan Çömez, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 18 Şubat'ta hakkındaki yakalama kararı kaldırılan ve 10 Mart'ta Türkiye'ye dönen Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Bedrettin Dalan katılmazken, 5 yıldır firari olan Tümgeneral Mustafa Bakıcı hazır bulundu.

Dalan rahatsız olduğu için duruşmaya katılamadı

Bugün duruşmada ifade vermesi beklenen Bedrettin Dalan rahatsız olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Dalan'ın avukatları mahkemeye sağlık raporu sundu ve bir sonraki duruşmada müvekkillleri Bedrettin Dalan'ı hazır edeceklerini belirtti.

‘Davanın kumpas olduğunu en başından görmüştüm. o yüzden teslim olmadım’

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Mustafa Bakıcı, evli ve 2 çocuğu olduğunu, emekli subay olduğunu sabıkasının ise olmadığını belirtti.

Kimlik tespitinin ardından 2 saat savunma yapan Bakıcı, iddianamedeki iddia ve suçlamaların reddetti. "Hakkımda yakalama kararı çıkarıldığında gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını bilerek sabırla bekledim" diyen Bakıcı, "Davanın kumpas olduğunu en başından görmüştüm. O yüzden teslim olmadım. Yurtdışına hiçbir zaman çıkmadım. Türkiye'deydim. İddia edilen hiçbir suçu işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mustafa Bakıcı'nın avukatı Mahir Işıkay da müvekkili Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Yakalama kararı kaldırıldı

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Bakıcı'nın savunmasının alınmış olması nedeniyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Mustafa Bakıcı'nın yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme sanıklar Emrah Gönenci, Turhan Çömez ve Saipir Debzlelvidze'nın hakkındaki yakalama kararının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

İddianamede, Bakıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ise 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.