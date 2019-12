-5 YILDIR "AMELİYAT SIRASI" BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümüne 2006 yılında ''çene düzeltme'' ameliyatı için başvuran Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Nurgül Uludağ (20), 5 yıldır sıranın kendisine gelmesini bekliyor. SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Uludağ, yaptığı açıklamada, doğuştan çenesinde ve dişlerinde sorunlar olduğunu, gittiği bütün doktorların ameliyatla düzelebileceğini söylediğini belirtti. Uludağ, ağabeyinin de aynı sağlık sorunlarını yaşadığını, ancak onun, ameliyata ihtiyaç duyulmadan, dişlerine tel takılarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Çene düzeltme ameliyatının her yerde yapılmadığını aktaran Uludağ, ''Ailem, beni birçok hastaneye götürdü. Özel hastanelere de gittik. Bu ameliyatı Türkiye'de iyi yapan birkaç yer var. Bunlardan biri de İstanbul Üniversitesi. Bu nedenle buraya başvurduk. Babamın sigortasından yararlanabiliyorum. Özel hastanelerde bu ameliyatı 10 bin avro karşılığında yapıyorlar. Bu, sadece ameliyat parası. 8 saatlik bir ameliyat. Çenemi kırıp, geriye alacaklar. Riskli bir ameliyat'' diye konuştu. İstanbul Üniversitesine, 2006 Aralık ayında ameliyat günü almak için başvurduğunu ifade eden Uludağ, şunları söyledi: ''(2 yıl içinde sıra gelir) dediler, ama 5 yıldır bekliyorum. Sağlık sorunumu çözdükten sonra üniversite hayatına başlamayı hayal ediyordum, ancak olmadı. Psikolojik olarak çok yıprandım. Her yıl bir umutla ameliyat gününün bana gelip gelmediğini öğrenmek için arıyorum. Her seferinde yoğunluk olduğunu ve 1 sene içinde sıranın gelebileceğini belirtiyorlar. Bir genç kız olarak, benim için bu ameliyatı olmak çok önemli. Üniversiteyi bu şekilde okumak istemiyordum. Ameliyat günü alsam bile, sağlığıma tamamen kavuşmam 2-3 yıllık bir süreyi kapsıyor. Gittiğimiz hastanelerde, aynı ameliyatı özel hastanelerde olan insanlarla konuştum. Bazıları düzelmediklerini, bazıları da çenelerinin yamuk kaldığını söylediler. Ameliyat günü için başvurduğumda 15 yaşındaydım, şu an 20 yaşındayım.'' Ameliyat öncesinde dişlerine tel takılacağını, dişlerinde telin 1 yıldan fazla kalacağını vurgulayan Uludağ, ''Şu anda 20 yaşındayım. En güzel yaşlarımı, ameliyat günümü bekleyerek geçiriyorum. Böyle giderse 25 yaşına kadar anca sağlığıma kavuşabileceğim. Bir an önce sıranın bana gelmesini istiyorum'' dedi. Öte yandan, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yetkilileri, yoğunluk nedeniyle şu an 2006 Nisan ayında başvuranların ameliyatlarının yapıldığını, 2006 Aralık ayında başvuranlara ise 1 yılda sıra gelebileceğini belirttiler.