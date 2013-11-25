Beş yılda 802 kadın aile içi şiddet sonucu öldü

Kadına şiddet, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Alınan önlemler şiddet verilerini azaltsa da, aile içi şiddet yüzünden her yıl yüzlerce kadın hayatını kaybediyor. Bu yıl 28 bin kadın, şiddete maruz kaldı. Son beş yılda 802 kadın, aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdi. 4 bin 500 kadın için de koruyucu ve önleyici tedbir alındı.

25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü.'' Resmi verilere göre, aile içi şiddet olaylarında 2009 yılında 171, 2010 yılında 177, 2011 yılında 163, 2012 yılında 155 ve 2013 yılının ilk dokuz ayında da 136 kadın hayatını kaybetti.

Ocak 2013 itibariyle, 50 binden fazla kadının eşlerine mahkeme kararı ile evden uzaklaştırma ve uyarı gibi önleyici tedbirlerle koruma sağlandı.

En fazla önleyici tedbir kararı İstanbul, Ankara ve İzmir'de alındı.

Mayıs 2013 yılı itibariyle, Türkiye genelinde şiddete uğradığı için polis korumasına alınan kadın sayısı 11 bini geçti.

Kadınlara en fazla polis koruması sağlanan ilk üç il Adana, İzmir ve Kayseri oldu.

Bilecik, Bolu, Kars, Kastamonu ve Siirt hiç koruma talebinin olmadığı kentler olarak kayda geçti.

Kanunun yürürlüğe girdiği Mart 2012 tarihinden, Ocak 2013 tarihine kadar geçen sürede kadına yönelik şiddet ve ölümlü vaka sayısında yüzde 5'lik bir azalma görüldü.

15 bin olayda, şiddet uygulayanların, ellerindeki silahları, güvenlik güçlerine teslim etmesi sağlandı.

"Panik butonu" olarak bilinen sistemin Bursa ve Adana'daki pilot uygulaması da devam ediyor.

Adana'da verilen 41 güvenlik butonundan 16'sı, Bursa'da dağıtılan 36 güvenlik butonundan ise 22'si aktif kullanılıyor.

2014 yılında pilot uygulama yapılan illerin sayısının artırılması planlanıyor.