-5 YILDA 73 MİLYON LİRALIK EŞYA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin 2006-2010 yılları arasında havalimanlarında yaptıkları operasyonlarda 59 milyon 667 bin lira değerinde ticari eşya ile 13 milyon 402 bin lira değerinde uyuşturucu madde olmak üzere toplam 73 milyon 69 bin lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamaya göre, havalimanlarında söz konusu operasyonlarda ele geçirilen maddelerin değer bazında dağılımı, yıllara göre şöyle: ''2006 yılı, 73 olayda 12 milyon 793 bin lira değerinde ticari eşya, 7 olayda 1 milyon 379 bin lira değerinde uyuşturucu madde. 2007 yılı, 126 olayda 12 milyon 742 bin lira değerinde ticari eşya, 7 olayda 3 milyon 72 bin 20 lira değerinde uyuşturucu madde. 2008 yılı, 124 olayda 16 milyon 480 bin lira değerinde ticari eşya, 12 olayda 2 milyon 591 bin lira değerinde uyuşturucu madde. 2009 yılı, 84 olayda 10 milyon 268 bin lira değerinde ticari eşya, 8 olayda 4 milyon 224 bin lira değerinde uyuşturucu madde. 2010 yılı, 154 olayda 7 milyon 383 bin lira değerinde ticari eşya, 6 olayda 2 milyon 136 bin lira değerinde uyuşturucu madde.'' Açıklamada, 2010 yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonlarda, 90 olayda 3 milyon 976 bin lira değerinde kaçak eşya ve 4 olayda 1 milyon 827 bin lira değerinde uyuşturucu maddeye el konulduğu, Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda kaçak olarak getirilen cep telefonu, altın, cinsel sağlık ilacı, kozmetik malzemesi, sigara, alkol ile kokain, ecstasy, eroin, khat ele geçirildiği anlatıldı. Gümrük muhafaza ekiplerinin, Atatürk, Adnan Menderes, Esenboğa, Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarında yaptıkları operasyonlarda, çantalar içerisine zulalanmış ve yolcu üzerine saklanmış vaziyette 1 gramdan 17 kilograma kadar çeşitli miktarlarda toplam 187 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu kaydedildi.