5 yılda 57 bin sokak hayvanını tedavi ettiler

İSTANBUL,(DHA)- 2014’ten bu yana 57 bin sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturduğunu açıklayan Maltepe Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nün çalışmaları kapsamında 9 bin 421 gıda işletmesini denetlendi.

Maltepe Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimlerin 2014-2019 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte, 57 bin 245 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı yıllar içerisinde 9 bin 273 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 4 bin 392 hayvan da aşılandığı ve çalışmalar kapsamında 9 bin 421 gıda işletmesini denetlenirken, 62 bin 132 noktada da ilaçlama yapıldığı ifade edildi.

“ONLAR VARSA BİZ VARIZ”

Veterinerlik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana \'Maltepe, bütün canlıların kenti olacak\' dedik. Bu sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum. Merhametin ve birbirini anlamanın yolu, bu can dostlarımızdan geçiyor. Onlar varsa, biz varız. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan gönüllülerimize, veteriner ekiplerimize ve duyarlılıklarından ötürü Maltepeli tüm vatandaş ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Maltepe’yi hayvan dostu bir kent yaparak, yaşama standardını daha da yükseklere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.