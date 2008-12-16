5 yılda 2 trilyon ton buzul eridi

* Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni uydu verilerine göre, Grönland, Antarktika ve Alaska'da 2003'ten bu yana 2 trilyon tondan fazla buzul eridi.



* Uzmanlar ayrıca Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın daha önce tespit edilenden 10 yıl önce başladığını bildirirken, erimenin dönüşü olmayan yola girdiği uyarısında bulundu.



Bilim adamlarının küresel ısınmaya ilişkin son veriler olarak nitelediği bulguların, NASA'nın GRACE uydusunun ölçümlerine dayandığı belirtildi.



NASA'da görevli jeofizik uzmanı Scott Luthcke, uydunun buz ölçüm verilerine göre son beş yıl içindeki kara buzulları kaybının yarısından fazlasının Grönland'da meydana geldiğini kaydetti.



Luthcke, Grönland'daki buzulların 2008 yazındaki verilerinin henüz tamamlanmadığını ancak bu yılki buz kaybının, hala çok önemli olmakla birlikte 2007'deki kadar ağır çıkmayacağını söyledi.



Alaska'daki durumun daha iyi olduğunu ifade eden Lutchke, 2005'deki büyük azalmanın ardından kara buzullarının 2008'de, kışın yoğun kar yağışı nedeniyle biraz arttığını belirtti. Luthcke, Alaska'nın NASA uydusunun ölçümlere başladığı 2003'ten bu yana 400 milyar ton kara buzulunu kaybettiğini ifade etti.



Bilim adamları iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerinde genel bir eğilime karar vermek için genellikle birkaç yıla bakıyor.



NASA'dan bilim adamlarının son bulguları perşembe günü San Francisco'da düzenlenecek Amerikan Jeofizik Birliği konferansında sunmayı planladığı bildirildi.



Kuzey Kutbu dönüşü olmayan yola girdi



Uzmanlar ayrıca Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın daha önce tespit edilenden 10 yıl önce başladığını bildirirken, erimenin dönüşü olmayan yola girdiği uyarısında bulundu.



Kuzey Kutup bölgesindeki ısınmanın hızlı ilerlediğini açıkça ortaya koyan kanıtlar bulduklarını açıklayan uzmanlar ısınmanın, tahmin edilenden on sene önce başladığını ve dönüşü olmayan bir yola girildiğini belirtti. Araştırmalar sonunda daha önce buz katmanının incelmesi nedeniyle Kuzey Kutbu'nda 5-10 yıl içinde buz kalmayacağı öne sürülürken daha sonra `Kuzey Kutbu'ndaki buzlar 2080 yılında kadar tamamen eriyecek' teorileri ortaya atıldı. Küresel ısınma hızının Kuzey Kutbu'nda dönüşü olmayan bir yola girdiği uyarıları yapan bilim adamları, ısınmanın, tahmin edilenden 10 yıl önce başladığını ve dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, `Özel rapor' manşetiyle verdiği haberde, şunlar aktarıldı:



``Bölgedeki hava sıcaklıklarının, normalde sonbaharda beklenenden daha yüksek olduğunu belirten iklim değişikliği üzerinde çalışan uzmanlar, bu duruma Kuzey Kutup denizindeki yaz erimesinin artarak, okyanuslardaki sıcaklığın yükselmesini gerekçe olarak gösteriyor. Tarih boyunca oluşmuş buz tabakalarının yerini küresel ısınmayla birlikte ince buz tabakalarının aldığını, bu nedenle bu yaz Kuzey Kutbu'nda buz kalmayacağını duyuruyor. Geçen yıllarda, tarih boyunca oluşmuş ve hiç incelme göstermeyen buz tabakaları küresel ısınmayla birlikte önce çatlama gösterdi, şimdi de yavaş yavaş erimeye başladı.''



Bu konudaki endişe ve uyarılarına geniş yer ayıran gazete, araştırmacıların, `Erime hızının 10-15 yıl daha ciddi boyutlara ulaşmasını beklemiyoruz' açıklamalarına rağmen, Kuzey Kutbu'nun buzsuz yaz dönemine girilmeye başladığı endişelerini dile getirirken bu noktadan dönülemeyeceğini vurguladı. Kuzey Kutbu'nun küresel ısınmada en hassas bölge olduğunu hatırlatan Independent, burada yaşanan iklim değişikliğinin kuzey yarımküredeki hava koşullarına doğrudan etkisi olduğuna dikkati çekiyor. Isınma etkilerinin ölçülebilmesinin gelecek 10 yıl içinde açıkça ortaya konabileceği vurgulandı.



