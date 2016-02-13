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Çevre

5 yılda 150 bin penguen telef oldu!

İklime bağlı buzdağı hareketleri penguenlerin hayatını kaybetmesine neden oluyor

13 Şubat 2016 19:43

Antarktika’da İtalya’nın başkenti Roma büyüklüğünde dev bir buzdağının denizle ulaşımının kesilmesinden sonra 150 bin penguenin ölümüne sebep olduğu açıklandı. Denizle iletişimi kesilen penguenlerin avlanabilmek için 60 kilometre yol kat etmesinin 5 yıl içinde 150 bin penguenin hayatına kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre Avustralya’daki South Wales Üniversitesi’nin İklim Değişimi Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, “B09B” adı verilen dev buzdağının 2010 yılında 160 bin nüfuslu bir penguen kolonisinin yaşadığı bölgenin yanında sabitlendiğini ve penguenlerin açık denize ulaşımını kestiğini söyledi.

Buz dağının buraya yerleşmesinin ardından penguenlerin denize ulaşıp avlanabilmek için 60 km yol kat etmeye başladığını belirten uzmanlar, bu yolculuğun beş yıllık süre içinde 150 bin penguenin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Şu anda Adelie cinsi penguenlerin oluşturduğu bu kolonide sadece 10 bin penguen bulunduğunu belirten araştırmacılar,  eğer bu dev buz dağı yeniden harekete geçip penguenlerin kolayca denize ulaşabileceği bir ortam yaratmazsa koloninin yaklaşık 20 yıl içinde tamamen ortadan kaybolacağını düşündüklerini de söyledi.

 

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