T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

5 yıl ziyaret edilemeyecek

Berlin’deki Bergama Zeus Sunağı pazartesi gününden itibaren 5 yıl süreyle ziyaret edilemeyecek.

26 Eylül 2014 18:36


Bergama Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları nedeniyle sunağın bulunduğu salon, pazar günü ziyaretçilerini kabul ettikten sonra 5 yıl kapalı kalacak. Müzedeki onarım ve yenileme çalışmalarının 2025 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Berlin'in en çok ziyaret edilen müzesi olan Bergama Müzesi'ni her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi geziyor.

Prusya Kültür Varlığı Vakfı tarafından yapılan açıklamada “Bergama Müzesi'nin bütününün ve sunağın bulunduğu salonun yapısal olarak çok kötü durumda” olduğu kaydedildi.

Açıklamada çelik çatı konstrüksiyonu, ön cephe ve tavan aydınlatmasında büyük hasarlar görüldüğü, binanın teknik donanımının da eskimiş olduğu ifade edildi.

En erken 2019'da

Restorasyon çalışmaları sırasında müze açık kalmaya devam edecek ancak Bergama Zeus Sunağı'nın bulunduğu salon en erken 2019 yılında tekrar ziyarete açılabilecek.

Milattan önce ikinci yüzyıldan günümüze kalan Bergama Zeus Sunağı, Helen kültürünün başyapıtlarından biri sayılıyor.

Alman arkeologlar tarafından İzmir'in Bergama ilçesinde 1878-1886 yılları arasında yapılan kazılar sonucunda keşfedilen sunak, parçalar halinde Berlin'e getirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Berlin Bergama Zeus SunağıMüzesiBergama MüzesiKültür Varlığı VakfıRestorasyonBergama Zeus SunağıBergama Zeus Sunağı HelenBergamaBerlinWelle Türkçe AFP EC/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24