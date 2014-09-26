5 yıl ziyaret edilemeyecek



Bergama Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları nedeniyle sunağın bulunduğu salon, pazar günü ziyaretçilerini kabul ettikten sonra 5 yıl kapalı kalacak. Müzedeki onarım ve yenileme çalışmalarının 2025 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Berlin'in en çok ziyaret edilen müzesi olan Bergama Müzesi'ni her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi geziyor.

Prusya Kültür Varlığı Vakfı tarafından yapılan açıklamada “Bergama Müzesi'nin bütününün ve sunağın bulunduğu salonun yapısal olarak çok kötü durumda” olduğu kaydedildi.

Açıklamada çelik çatı konstrüksiyonu, ön cephe ve tavan aydınlatmasında büyük hasarlar görüldüğü, binanın teknik donanımının da eskimiş olduğu ifade edildi.

En erken 2019'da

Restorasyon çalışmaları sırasında müze açık kalmaya devam edecek ancak Bergama Zeus Sunağı'nın bulunduğu salon en erken 2019 yılında tekrar ziyarete açılabilecek.

Milattan önce ikinci yüzyıldan günümüze kalan Bergama Zeus Sunağı, Helen kültürünün başyapıtlarından biri sayılıyor.

Alman arkeologlar tarafından İzmir'in Bergama ilçesinde 1878-1886 yılları arasında yapılan kazılar sonucunda keşfedilen sunak, parçalar halinde Berlin'e getirilmişti.