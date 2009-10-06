5 yıl sonra aynı şekilde ortaya çıktı!

Bir gözü görmeyen, bir ayağı ve kolu olmayan sürücü kaza yaptı. Çarptığı otomobilin sürücüsü yoğun bakımda.



Kilis’te, mayın patlaması sonucu 12 yaşında sağ kolunu omzundan, sağ ayağını diz altından kaybeden, sol gözü de görmeyen ehliyetsiz sürücü Abidin Cesur (54), 5 yıl sonra ikinci trafik kazasını yaptı. Cesur, dün, otomobiliyle Şeyh Mansur Kavşağı’na kontrolsüz bir şekilde girince emekli okul müdürü Turgut Keleş (77) yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobillerde sıkışan sürücüler, itfaiye tarafından kurtarıldı. Keleş yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, hafif yaralanan Abidin Cesur tedavi altına alındı.



Cezası ertelenmişti



Abidin Cesur, 2004’te de otomobiliyle Necmettin Tansel (58) yönetimindeki otomobile çarpmıştı. Tansel, ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Cesur’un ilk kazadan aldığı hapis cezası ertelenmişti.



