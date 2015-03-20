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Yaşam

5 yıl önce oğlunun intihar ettiği yerde hayatına son verdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleşen intiharın perde arkasında dikkat çeken detay...

20 Mart 2015 10:34

Aydın Germencik ilçesinde, 62 yaşındaki Cengiz Vural, 5 yıl önce oğlunun intihar ettiği yerde hayatına son verdi.

Germencik ilçesinde bulunan zeytinlik bir alanın yanından geçenler ağaçta asılı birini görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağaçta asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada ölenin Cengiz Vural olduğu tespit edildi. Vural'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Cengiz Vural'ın 22 yaşındaki oğlu Yücel Vural'ın da 5 yıl önce aynı yerde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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