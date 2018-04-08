5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

Yaklaşık 5 yıl önce eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından kapatılan Atatürk Orman Çiftliği’ne bağlı Ankara Hayvanat Bahçesi'ne müdür atandı. Tesisi olmayan hayvanat bahçesinin 5 yıldır müdür kadrosunun açık tutulduğu öğrenildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Atatürk Orman Çiftliği’ne bağlı Ankara Hayvanat Bahçesi, 7 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek de iki yıl sonra hayvanat bahçesini kapatmıştı. Ancak olmayan tesis için 5 yıldır müdür kadrosunun açık tutulduğu ortaya çıktı. Söz konusu haber şöyle devam ediyor:

Bu görevi yürüten müdür ise geçen ay emekliye ayrıldı. Ancak kadro yine kapatılmadı.

Emekli olan müdürün yerine bu kez de, "Müdür vekili" atandı. Hayvanat bahçesinin müdür vekilliğine getirilen ziraat mühendisi Murat Işık, “Yasa gereği kadronun dolu olması gerekiyor. Müdür arkadaş emekli olunca ben vekaleten göreve geldim. Müdürlük bünyesinde az da olsa çalışan personelimiz var. Kanuni yazışmaları yapıyor, görevini yerine getiriyor” dedi.

26 Ağustos 2013'ten beri kapalı olan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki kadro olayı, Sayıştay raporunda da tespit edilmişti. Hayvanat bahçesinin eski müdürü Mustafa Sancar da 2014 yılında TÜBİTAK'a atanmıştı.

Hayvanlar başka illere gönderildi

Dönemin Belediye Başkanı Gökçek'in, hayvanat bahçesindeki hayvanları çevre illere gönderdiği, bazı hayvanların ise bakımsızlıktan öldüğü aktarıldı.