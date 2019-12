'5 yıl içinde anne olurum'

Mart ayında “I Am...” turnesine başladı ve bu turneden bugüne kadar yaklaşık 54 milyon dolar gelir elde etti. Albümü “I Am... Sasha Fierce”, kısa sürede Billboard 200’de bir numaraya yerleşti. “If I Were a Boy”, “Single Ladies (Put a Ring on It)”, “Halo”, “Ego” ve “Sweet Dreams” adlı şarkıları Hot 100’de üst sıralarda kendine yer buldu. Bu arada milyonlarca yardıma muhtaç insanı doyurdu. Kısacası, Beyoncé ödülünü sonuna kadar hak etti ama gözü hâlâ yükseklerde. Müzisyen, Billboard Amerika'ya konuştu.Ben ya hep, ya hiç diyen bir kadınım. Ya hiçbir şey yapmam, yatar kitap okur, okyanusu seyrederim ve hiçbir soruyu yanıtlamam; ya da her şeye el atar, yüzde 100 konsantre olur, ona göre çalışırım. Aylarca süren turneden sonra bile sadece üç haftalığına tatile çıktım. Dinlenecek, yenilenecek ve yeniden ilham alacak zamanımı bile düzene oturtmam gerekiyor.Hiçbir zorluk yaşamıyorum. Şov öncesinde öyle saçma sapan ritüellerim falan da yok. Her şova en fazla iki-üç saatte hazırlanırım. Saçımı yaptırırım, makyajımı ise kendim hallederim. Sonra ekibimle biraraya gelir, dua eder, biraz da esneme hareketleri yaparız. Bazen şov öncesi hayranlarımla buluşurum. Özellikle çocuklarla konuşmayı çok seviyorum.Bu gerçekten enteresan olurdu ama hayır, topuklularla koşmuyorum. Bu arada koreografimizi hazırlarken provalarda topuklu ayakkabılarla çalıştığımız doğru. Eğer ben topuklu ayakkabı giyiyorsam herkes de giymek zorunda. Bu da benim kuralım. Bazen dansçılarım benim geç gelmem için dua ederler. Çünkü bütün gün öyle yoğun çalışırız ki; ayaklarımız şişer, parmaklarımız acıdan zonklar. Bunlar zor zamanlardır. Turnenin iki ay öncesinde 12 saat süren provalar yaparım.Bugüne kadar çektiğimiz videolar arasında en ucuz olanıydı. İronik olan da bu. Bu kadar ilgi çekmesini ne ben bekliyordum, ne de çevremdekiler. Videolarımda bugüne dek çok değişik saçlar, kıyafetler, çok ilginç setler ve ışıklar denedim, ama bu klibin minimal olmasını istiyordum. Sete ayak bastığım anda, “Evet, bu çok özel olacak” diye düşündüm.Herhalde aynı şeyleri. Ama belki arada biraz boşluklar bırakabilirim. Mesela her yıl değil, üç yılda bir albüm yaparım.Beş yıl içinde... Evet, herhalde olurum.