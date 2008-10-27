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Sağlık

“5 yıl içinde AIDS’e bağlı ölümler zirveye ulaşacak”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada AIDS virüsüne bağlı ölümlerin beş yıl içinde doruk noktasına ulaşacağını, daha sonra bu ölümlerde

27 Ekim 2008 02:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada AIDS virüsüne bağlı ölümlerin beş yıl içinde doruk noktasına ulaşacağını, daha sonra bu ölümlerde azalma kaydedileceğini bildirdi.

AIDS Türkiye'de artıyor

Bağımlılarda AIDS oranı yüksek

DSÖ'nün salgın hastalıklar koordinatörü Colin Mathers, "AIDS'den kaynaklanan ölümlerin birkaç yıl daha artmaya devam edeceğini, 2030 yılına kadar günümüzdeki düzeyine oranla azalacağını" belirtti.

Örgütün dünyadaki sağlık durumuyla ilgili raporunda, AIDS'den kaynaklanan ölümlerin 2012 yılında maksimum düzeye ulaşarak 2.4 milyona yükseleceği ve daha sonra azalarak 2030'da 1.2 milyona düşeceği öngörüldü.

Raporda ayrıca, kalp ve damar, bulaşıcı ve parazitlerden kaynaklanan hastalıkların dünyadaki başlıca ölüm nedenleri olduğu kaydedildi.

(AA)

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