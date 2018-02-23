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Eğitim

5 yıl içinde 27 milyon 27 bin kitap, toplatılarak yeniden basıldı

Yeniden basılan ders kitaplarının maliyeti 43 milyon 741 bin lira oldu

23 Şubat 2018 22:43

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 5 yıl içinde 27 milyon 27 bin 188 kitabın toplatılarak yeniden basıldığını, bunların maliyetinin ise 43 milyon 741 bin 628 TL olduğunu açıkladı. 

Evrensel'de yer alan habere göre, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde Talim Terbiye Kurulu’na bağlı Ders Kitapları inceleme biriminin kapatılıp kapatılmadığını, kapatıldı ise gerekçesinin ne olduğunu sordu.

Ömer Fethi Gürer ayrıca, son 5 yıl içine toplatılan ders kitabı sayısı ile toplatılan kitapların mali tutarının açıklanmasını istedi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “2016-2017 eğitim-öğretim yılında FETÖ/PDY Darbe girişimi ve diğer gelişmeler dikkate alınarak düzeltmeler yapılarak yeniden baskısı talep edilen 57 çeşit ders kitabının baskı ve dağıtımı yapılmış olup toplam maliyet; 27 Milyon 27 bin 188 adet kitap için 43 milyon 741 bin 628 Tl (KDV hariç) tir” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılında orta öğretim İngilizce A.1.2 düzeyi ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının ise il milli eğitim müdürlükleri depolarında muhafaza altına alındığını belirterek, “Muhafaza altına alınan kitaplar yüklenici tarafından yeniden basılarak dağıtımı tamamlanmış ve yüklenici firmaya her hangi bir ücret ödenmemiştir” dedi.

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