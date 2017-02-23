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5 yıl hapis cezası alan MHP'li Adana Belediye Başkanı: Başsavcı, AKP il başkanıyla ortak hareket ediyor!

MHP'li başkanın hapis cezası almasından sonra Bahçeli'nin tutumu merak konusu oldu

23 Şubat 2017 11:18

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, bir ihale usulsüzlüğü iddiasıyla 5 yıl hapis ve siyasi haklardan yoksun bırakılma cezasına çarptırıldı. Kararın ardından, "Mahkeme başkanı ve başsavcıyı, AKP il başkanıyla ortak hareket etmekle" suçlayan Sözlü hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. AKP, daha önce de MHP’li başkan Aytaç Durak’ı görevden almıştı.

Hüseyin Sözlü

Sözlü daha önce başkanı olduğu Ceyhan Belediyesi'ndeki yol yapım işleri ile ilgili olarak 14 belediye çalışanı ve firma yetkilisi ile birlikte yargılandı. Sözlü, “rüşvet alma” suçundan beraat ederken, ihale usulsüzlüğünden diğer 5 sanık ile birlikte 5’er yıl hapis cezasına çaptırıldı. Kararın ardından Sözlü, belediye önünde toplanan taraftarlarına yaptığı konuşmada, “Mahkeme Başkanı ve Başsavcıyı, AKP İl Başkanıyla ortak hareket etmekle” suçladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu suçlama üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözlü hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık'tan dün yapılan açıklamada, "Hüseyin Sözlü mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadan, Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanı’nın kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunmuştur" dendi ve yapılan asılsız isnatlara karşı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yerel mahkemenin Başkan Sözlü hakkında verdiği kararın Yargıtay’da onanması halinde, hapis cezasının yanı sıra siyasi haklardan yoksun bırakma da öngörüldüğünden, Başkanlık makamı otomatikman boşalmış olacak. Bu takdirde, meclis üyeleri arasından bir başkanvekili seçilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın yerel mahkeme kararını gerekçe göstererek de Başkan’a geçici olarak görevden el çektirme yetkisi bulunuyor.

Bahçeli ne diyecek?

MHP’li Sözlü’nün hapis cezası almasından sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin nasıl bir tutum takınacağı Adana’da merak ediliyor. Daha önce de partisinden başkan seçilen Aytaç Durak’a suçlamalar yöneltilip görevden alınması üzerine Bahçeli “Aklan da gel” diyerek istifasını istemiş, Durak da bu isteğe uymuştu.

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