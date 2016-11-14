5 yıl dedektif gibi iz sürdü, kazada ölen ve 8'de 8 kusurlu bulunan kocasını temize çıkardı

Murat Demirbilek, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada eşinin kusurlu olduğuna inanmayan Yasemin Demirbilek, dedektif gibi iz sürüp skandalı ortaya çıkardı. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, kazaya yaşı küçük polis çocuğu D.T.’nin sebep olduğu ve yalan beyanla rapor tutulduğu belirlendi, dava açıldı.

Kazada, Demirbilek’in karşı şeride geçerek çarptığı araçta bulunan G.K. ile kızı hafif yaralandı. Soruşturma sonucunda kazanın Demirbilek’in kusuru sonucu meydana geldiği belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Eşini kaybeden Yasemin Demirbilek ise mahkemede, avukatı Onur Gündüz aracılığıyla olaya ait görüntüleri sunarak kazaya başka bir aracın da karışmış olabileceğini savunup, inceleme istedi. Talep üzerine ağır ceza mahkemesi, takipsizlik kararını kaldırdı. Savcılık, karşı şeritten gelen G.K. hakkında dava açtı.

Beraat ve suç duyurusu

2012’de açılan dava sonucunda kazada herhangi bir kusuru bulunmayan G.K. hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, olayda üçüncü bir aracın olabileceği yönündeki iddiaların araştırılması ve bu araç sahibi hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yeniden soruşturma başlatıldı, kamera kayıtları incelendi. Demirbilek’in hayatını kaybettiği yerin biraz ilerisinde ‘tek taraflı’ ve ‘maddi hasarlı’ olarak kayıtlara geçen bir kaza tespit edildi. Bu araca odaklanan savcılık, şoför O.K.’yı sorgulayınca olayın seyri değişti.

"Kazayı üstlen" dedi

O.K., babası polis olan yaşı küçük D.T.’nin kendisini arayarak maddi hasarlı kaza yaptığını söyleyip olay yerine çağırdığını ve kendisinin de olayı üstlendiğini itiraf etti. “Diğer kazaya bakarken biz de kaza yaptık” diyen D.T. ise bu iddiayı reddetti. Ancak bilirkişi raporunda, D.T.’nin ifadesinde sağ bariyerlere çarptığını ileri sürdüğü aracın sol ön far yanında sürtme ve göçük olduğu belirtildi. D.T.’nin Murat Demirbilek’in aracına çarparak karşı şeride geçip kaza yapmasına neden olduğu, olayda asli ve tam kusurlu bulunduğu yönünde rapor hazırlandı. D.T. hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle çocuk ağır ceza mahkemesi’nde dava açıldı.

Polise de dava

Savcılık, aracı kendisinin kullandığını söyleyerek rapor tutturan O.K. hakkında “suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçlarından 10 yıla, raporu düzenleyen trafik polisleri R.Y. ve F.Z. hakkında ise 1 yıldan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

32 yaşında hayatını kaybeden Murat Demirbilek, geride gözü yaşlı bir eş ve iki küçük çocuk bıraktı.

"Adalete güveniyorum"

Eşinin ölümünden sonra 2 çocuğunun geride kaldığını belirten Yasemin Demirbilek, “Güçlü durmaya çalışıyorum. Eşimi çok seviyordum. Ona sevgimden ve saygımdan hiçbir zaman bu davanın peşini bırakmayacağım. Eşim orada rahat uyuyacak. Adalete güveniyorum. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.