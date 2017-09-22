5 yıl çektiği boğaz ağrısından 1 saatte kurtuldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- HOLLANDA\'da yaşayan 35 yaşındaki polis Muhammet Erdoğan, 5 yıldır çektiği boğaz ağrısından, Bodrum\'daki tedavi ile kurtuldu. Hollanda\'da ağrılarının sebebi bulunamayan Erdoğan, tükürük bezindeki taşların 1 saatlik operasyon ile alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Çifte vatandaş olan polis memuru Muhammet Erdoğan, Hollanda\'nın Den Haag şehrinden geçen yıl eşi Songül Nazlı Şahin ile tatil için geldiği Bodrum\'da, boğaz ağrısı şikayetiyle bir özel hastaneye gitti. Hollanda\'da pek çok kez doktora gitmesine rağmen boğazındaki ağrıdan kurtulamadığını belirten Erdoğan\'ın gerekli tetkik ve tedavisi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu tarafından yapıldı. Uzman Dr. Zennuboğlu, geçmemesi halinde Erdoğan\'dan Türkiye\'ye geldiklerinde tekrar kontrolden geçmesini istedi. Şikayeti devam eden Erdoğan, bu yıl tekrar tatil için geldiği Bodrum\'da, Uzman Dr. Zennuboğlu\'na kontrole gitti. Dr. Zennuboğlu, Erdoğan\'ın tükürük bezlerindeki taşlar nedeniyle boğaz ağrısı çektiği teşhisini koyup, ameliyat edilmesine karar verdi. Bir saat süren ameliyatla Erdoğan\'ın tükürük bezinden biri 1.5 santim, diğeri ise 0.5 santim uzunluğunda 2 taş çıkartıldı.

Sağlığına kavuşan Erdoğan, \"Boğazımda ağrı ve şişme oluyordu. Hollanda\'da birkaç sefer doktora gittim. Muayene ettiler ama nedenini bulamadılar. Daha sonra tatil için geldiğim Bodrum\'da gittiğim özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu taştan şüphelendi. Önce tedavi yöntemine başvurdu. Ancak, ağrılarım devam edince kontrol için geldim. Ameliyatla tükürük bezimdeki taşları alarak 5 yıldır çektiğim sıkıntıdan 1 saat içinde beni kurtardılar\" dedi.

\'ENDER GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK\'

Tükürük bezlerindeki taşın ender görülen bir rahatsızlık olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu, \"Çene altında şişlik, zaman zaman ağız içerisinde oluşan şişlikler ve ağız içinin aşırı miktarda tükürüklenmesi şikayetleri vardı. Dilin altında taş olabileceğini düşündük. Bunun üzerine gerekli tetkikleri yapıp, filmleri çektikten sonra hastayı ameliyata aldık. Taşları çıkardık. Hastamız hızlı bir şekilde sağlığına kavuştu. Tükürük bezlerindeki taşların bu boyutlara kadar gelmesi de çok daha nadir rastlanan bir olay. Hastanın çene altından daha büyük bir ameliyata gerek duyulmadan, dil altından bu operasyonu gerçekleştirdik\" diye konuştu.

Ameliyatın ardından bir süre müşahede altında tutulup, taburcu edilen Erdoğan\'ın 24 Eylül Pazar günü eşiyle Hollanda\'ya döneceği öğrenildi.



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