5 yeni gizli tanık

1909 sayfalık 2. Ergenekon İddianamesi’nde adı geçen 15 gizli tanığın 5’ini yeni ifade verenler oluşturuyor.





İlk iddianamede özeti nedeniyle Dilovası ve 17 gibi itirafçı gizli tanıklar da bu iddianameye girdi. Yeni gizli tanıkların isimleri ise Kıskaç, Emek, Kehribar, Aydos (ya da Aydost) ve Yavuz. Gazi Mahallesi olaylarının Ergenekon tertibi olduğu iddiası MLKP üyesi Özgür Bulut ve gizli tanık Kehribar’ın ifadelerine dayanıyor. Kehribar iddianamede yer alan ifadesinde şunları söylüyor:



"Gazi Mahalle’sindeki olaylar bittikten sonra yapılan toplantılarda bizim de bilgi sahibi olmamız için ve de bu tür olaylara karşı tecrübe anlamında bize anlatılan; Gazi Olayları olmadan kısa bir süre önce bölgedeki MLKP sorumlularının kısa bir süre içinde Gazi Mahallesi’ne sivil faşistler tarafından saldırı yapılacağını gerekçe göstererek MLKP örgütünün üst düzeyinden bol miktarda mermi, otomatik silah istedikleri bize anlatılmış ve beklenen bu saldırı karşısında bildiriler hazır hale getirildiği üst düzey yöneticiler tarafından bize bildirilmiştir. Yapılmak istenen Alevi-Sünni çatışmasını meydana getirmekti. Alevilere yönelik saldırı olduğu yönünde yapılan yayınlar bu provokatif eylemin derinleşmesini ve amacına ulaşmasını sağlamıştır."

