5 yeni film vizyonda

T24 - Bu hafta 5 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor.





Kurtadam (The Wolfman)



Trence Talbot’un (Benicio Del Toro canlandırıyor) çocukluğu annesinin öldüğü gece sona ermiştir. Bir yazar olan Lawrence, sessiz sakin Victoria dönemi kasabası Blackmoor’u terk ettikten sonra kendisini toplayıp her şeyi unutmak için uzun yıllar boyunca ortalıkta görünmez. Ancak kardeşinin nişanlısı Gwen Conliffe’in (Emily Hunt), kaybettiği biricik aşkını bulmak için yardımını istemesi üzerine arama çalışmalarına katılmak için geri döner.





Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)



Rick Riordan'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, babasının Mitolojik Yunan Tanrısı Poseidon ve annesinin ise sıradan bir insan olduğu Percy adındaki gencin zorlu hikayesini anlatıyor. Ünlü yıldızların rol aldığı film, tanrılar arasındaki fantastik mücadeleyi beyazperdeye taşıyor.





Kan Arzusu (Thirst)



Quentin Tarantino’nun hayran olduğu, 2007’de İstanbul Film Festivali’ne konuk olan Güney Koreli senarist ve yönetmen Park Chan-wook’un son filmi "Kan Arzusu". Émile Zola’nın trajik romanı Thérèse Raquin’den esinlenen Park’ın, yapılan kan nakli sonrası vampir olan ve günah dolu bir yaşam sürmeye başlayan bir rahibin hikâyesini anlattığı filmi "Kan Arzusu" 2009 Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.





Aşk Dersi (An Education)



Yıl 1961...16 yaşında zeki ve çekici bir genç kız olan kadınlığa geçişin eşiğinde olan Jenny (Carey Mulligan); Londra’nın banliyölerinden Twickenham’daki odasında Juliette Greco şarkıları söyleyip daha özgür ve Gauloise kokulu bir hayatın hayallerini kurmaktadır.





Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Arthur et la vengeance de Maltazard)



Arthur çok heyecanlı çünkü bu gece ayın onuncu evresini görecek. Bu da onun en sonunda Minimoyların ülkesine geri dönmesi ve Selenia ile kavuşması anlamına geliyor. Bu arada Minimoylar Arthur’un onuruna bir şölen düzenlemekteler. Küçük prenses de güllerle bezeli elbisesini giymiş. Arthur’un babası ise büyükannenin evindeki tatillerini yarıda kestiklerini sabırsızlıkla söylemek için bu günü seçer.