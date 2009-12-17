5 yeni film vizyonda

T24 -

Bir 'süpürme' hikayesi

'Vavien' güldürecek

'Bir erkek aynı anda kaç kadın aldatabilir?'

En büyük bütçeli film

Senaryosunu İlksen Başarır ile Mert Fırat'ın yazdığı ve yönetmenliğini yine İlksen Başarır'ın üstlendiği ''Başka Dilde Aşk'', örümcek misali kendi etrafına ağ ören ve kendini kendine kapatan insanların öyküsünü anlatıyor.Filmde, Saadet Işıl Aksoy, Mert Fırat, Emre Karayel, Lale Mansur, Timur Acar, Ayten Uncuoğlu, Metin Coşkun, Şebnem Köstem, Tuğrul Tülek, Tuna Kırlı, Gizem Erden ve Murat Okay rol alıyor.''Başka Dilde Aşk'', işitme engelliler için Türkçe alt yazılı olarak da gösterilecek.Yeşim Sezgin'in yönettiği ve Cem Kılıç, Başak Parlak, Ruhi Yapıcı ile Cenk Tunalı'nın oynadığı ''Süpürrr'', ''Curling Bilen Oyuncu Aranıyor'' ilanıyla henüz yapım aşamasındayken dikkatleri çekti.Filmde, Cem Kılıç, Ufuk Özkan, Jess Molho, Cenk Tunalı, Başak Parlak, Kemal Pekser ve Ruhi Yapıcı'nın yanı sıra deneyimli oyuncular Sümer Tilmaç ve Oya Aydoğan da rol aldı.Genç, yetenekli ve deneyimli oyuncuları bir araya getiren ''sportif komedi''nin konusu ise şöyle:''Oğuz, temiz kalpli, genç, üniversite mezunu ve işsiz bir delikanlıdır. Üç yıldır birlikte olduğu Naz'a deli gibi aşıktır ve Naz'ın çapkın patronu Alper'in genç kıza olan ilgisinden rahatsız olmaktadır. Yaşanan bir kavganın ardından ani bir karar ile Naz ile evlenmeye karar verir. Ancak Naz'ın babası Cemal Bey, saplantılı bir biçimde, kızını milli formayı giyen birisine vermeye ant içmiştir. Çaresizlik içinde kalan Oğuz, sporcu olmanın yollarını aramaya başlar, başarısız denemelerin ardından tam umudunu yitirmeye başladığı anda televizyonda hiç bilmediği bir spor dalı görür, ''Curling''. Oğuz ve çocukluk arkadaşları Curling takımı kurarak kimsenin bilmediği bu spor ile kolay yoldan milli sporcu olmaya karar verirler.''Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, oyuncu Engin Günaydın'ın filme uyarlanan ilk senaryosuna sahip ''Vavien'' yeni yıl öncesinde sinemaseverlere merhaba diyecek.Filmin başrollerini Binnur Kaya, Engin Günaydın, İlker Aksum, Settar Tanrıöğen ve Serra Yılmaz paylaşıyor.Kasabalı bir ailenin yaşadığı olayları incelikli bir dille yansıtan, mizahi ve dramatik unsurları bir araya getiren filmin konusu şöyle:''Celal, karısı ve çocuğuyla mutsuz bir aile hayatı sürmektedir. Abisi Cemal'le birlikte ortak oldukları elektrik dükkanında da işler pek parlak değildir. Birçok yere borçları vardır.Celal ve Cemal'in tek eğlencesi Samsun'da pavyona gitmektir. Pavyonda çalışan Sibel Ceylan'a olan aşkı Celal'in başına dert açacaktır.''Taner Elhan'ın yönettiği ve Halit Ergenç, Cansu Dere, Songül Öden ile Ezgi Asaroğlu'nun oynadığı ''Acı Aşk'', aileden zengin bir öğretim görevlisinin gönül ilişkileri üzerinden insan ruhunun karanlık yönlerine eğiliyor.Senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı, ''Acı Aşk'' filminin konusu ise şöyle:''Eskişehir'de bir üniversitede edebiyat öğretmenliği yapmakta olan Orhan, evlenmeyi planladığı Ayşe ile beklenmedik bir anda yollarını ayırıp İstanbul'a gelir ve Oya ile tanışır. Bir yandan da yeni tanıştığı öğrencisi Seda, Orhan'ı çıkılması güç bir yola sürüklemektedir. Üç kadın arasında kalan ve hayatı alt üst olan Orhan'ı zor günler bekler.James Cameron'un yönettiği ve Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez ile Zoe Saldana'nın oynadığı ''Avatar'', sinema tarihinin en büyük bütçeli filmi olarak görülüyor.Yaklaşık 4 yıl süren bir prodüksiyon süreci sonunda animasyon tekniğiyle çekilen Avatar, yeni türde özel efektlerle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.''Yaratıklar'' ve ''Terminator'' filmlerinin efsanevi yönetmeni James Cameron'un seyircileri büyülemeye hazırlandığı, üç boyutlu (3D) sinema tekniklerinin kullanıldığı Avatar'ın konusu ise şöyle:''Yarı felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na'vi halkının arasına gönderilir. Askeri bir şirket uzaktaki bu gezegeni ve barındırdığı kaynakları incelemek üzere Avatar adlı bir program oluşturmuştur. Bu program ile insanlar genetik mühendislik sonucu yarı insan yarı Na'vi haline getirilir ve misyoner olarak Pandora'ya gönderilirler.''