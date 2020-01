5 yeni film vizyonda

T24 -

Caner Alper ile Mehmet Binay'ın yönettiği ve Kerem Can, Erkan Avcı, Giovanni Arvaneh ile Rüçhan Çalışkur'un oynadığı “Zenne” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, İstanbul'a fotoğraf çekimleri yapmak üzere gelen Alman fotoğrafçı Daniel Bert, bir gece kulübünde zennelik yapan Can ve doğulu muhafazakar bir aileden gelen Ahmet ile tanışır. Abartılı ve antipatik kıyafetler içindeki Can, sırlarla dolu Ahmet ve Afganistan'dan “hasarla” dönmüş Daniel, bir kaç karşılaşma ve tartışmanın ardından arkadaş olmayı başarır.Phyllida Lloyd'un yönettiği ve Meryl Streep, Jim Broadbent, Iain Glen ile Harry Lloyd'ın oynadığı “Demir Leydi (The Iron Lady)” filmi, İngiliz siyasetçi Margaret Hilda Thatcher'in biyografisi anlatılıyor.Filmde, erkek egemen bir dünyada, sınıf ve cinsiyet engellerini çökerten Demir Leydi'nin (Iron Lady), güç ve güç için ödediği bedel konu alınıyor. İngiltere ve Arjantin arasında yaşanan Falkland Adaları kriz dönemine odaklanılan filmde, sıra dışı ve karmaşık bir kadının şaşırtıcı ve anlayışlı portresi sergileniyor.Lars Von Trier'in yönettiği ve Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgard ile Kiefer Sutherland'ın oynadığı “Melankoli (Melancholia)” filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, melankoliye dalan Justine hayatı bir drammış gibi yaşayan bir kadınken, ablası Claire güya “normal” olandır. Justine'in düğün günü geldiğinde bütün aile tören için malikanede bir araya gelir. Aynı zamanda “Melankolia” adlı gezegen, güneşin arkasından çıkmış, dünyaya doğru gelmektedir. Yaklaşan kıyameti herkes kendine göre karşılar.David Fincher'in yönettiği ve Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer ile Stellan Skarsgard'nin oynadığı “Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With The Dragon Tattoo)” filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, Henrik Vanger, İsveç'in en zengin sanayicilerinden biridir. Gazeteci Mikael Blomkvist'i, geniş ailesinin bir üyesi tarafından öldürüldüğüne inandığı yeğeni Harriet'ın kayboluşunu araştırmakla görevlendirir. Mikael Blomkvist, başına geleceklerden habersiz, İsveç kıyılarının açığındaki bir adaya doğru yola çıkar.Chris Miller'ın yönettiği ve Engin Alkan (Çizmeli Kedi), Canan Kılıç (Kitty Yumuşak Pati), Aydoğan Temel (Humpty Dumpty), Mazlum Kiper (Kımandan), Zeyno Eracar (Jill), Fatoş Ceylan'ın (Imelda) seslendirdiği “Çizmeli Kedi (Puss in Boots)” filmi, 3D animasyon sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde, adı dilden dile dolaşan meşhur Çizmeli Kedi, Shrek ile tanışmadan çok önce kasabasını kurtarmak için hayat okulundan mezun çetin ceviz Kitty Yumuşakpati ve elebaşı Humpty Dumpty ile bir maceraya atılınca kahraman olur. Çizmeli Kedi ve ekibinin başarısız olduğunu görebilmek için her şeyi yapabilecek ünlü haydutlar Jack ile Jill ise işleri daha da karıştırır.