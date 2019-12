5 yeni film gösterime girdi

T24

New Yorklu 4 kadının maceralarını anlatan televizyon dizisinden beyazperdeye uyarlanan "Sex and the City" serisinin ikinci filmi yarın sinemalarda. Yönetmenliğini Michael Patrick King'in üstlendiği yapımda, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) ve Chris Noth (Mr.Big) kamera karşısına geçti. Filmde, Oscarlı ünlü aktris Penelope Cruz da misafir oyuncu olarak yer alıyor.Emma Thompson'ın başrolünü üstlendiği ve senaryosunu kaleme aldığı "Nanny Mcphee" serisi "Nanny Mcphee-Büyük Patlama" isimli ikinci filmle sürüyor.Thompson'ın yeni bir evdeki küçük yaramazları kendi yöntemleriyle dize getirdiği yeni maceranın yönetmeni Susanna White.Christian Carion, Oscar adayı savaş dramı Ateşkes ile kalplerimizi çalmıştı. Son filmi Elveda'da da Niels Arestrup ve Willem Dafoe gibi yıldızlardan oluşan müthiş bir kadroyla karşımızda. 1980'lerin başında, Soğuk Savaş'ın en kızıştığı dönemde geçen bu casus filminde, usta yönetmen Emir Kusturica Batı'ya bilgi sızdırmaya karar veren KGB subayı Grigoriev'i canlandırıyor. Grigoriev, Sovyetlerin siyasi durumundan tiksinmiştir ve kaçıp bu sistemden kurtulmaya karar verir. Paranoya hissi ve Moskova'nın Büyük Birader atmosferiyle gerilim iyiden iyiye tırmanırken, bir Fransız mühendisin yardımıyla, farkında olmaksızın tarihi bir olayda, Doğu Bloku'nun çöküşünde rol oynar.Ünlü yönetmen Lars von Trier'in korku filmi projesi "Deccal" vizyona giriyor.Filmin konusu şöyle: Umutsuzca acı çeken evli bir çift, orman içinde “Cennet” i andıran, herşeyden uzak evlerine çekilir. Kırık kalplerini ve problemli evliliklerini tamir etmeyi umut etmektedirler. Fakat doğa olaylara yön verecek ve her şey daha da kötü olacaktır…Miley Cyrus'un başrolünü üstlendiği "Son Şarkı" haftanın son yeni filmi.“A Walk to Remember”, “The Notebook” gibi çok satan romanların yazarı Nicholas Sparks’ın aynı adlı son romanından uyarlanan “Son Şarkı"nın (The Last Song) konusu ABD’nin güneyindeki küçük bir sahil kasabasında geçer.Kariyeri uğruna ailesini yıllar önce terk etmiş olan bir baba (Greg Kinnear), yaz tatilini ergenlik çağındaki kızı (Miley Cyrus) ve küçük oğluyla (Bobby Coleman) geçirme şansına kavuşmuştur. Ancak New York’taki evinde olmayı tercih eden kızı iletişim kurma konusunda isteksizdir. İlk aşklarla ikinci şansların kolkola gittiği bu aile, arkadaşlık, sırlar ve kurtuluş hikayesinde baba, iletişim kurmak için çareyi kızıyla tek ortak paydaları olan müzikte bulacaktır.