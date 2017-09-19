5 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'ne bağlı Kızkalesi\'nde Suriyeli 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş, defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi\'ne geldiği belirlenen ailenin en küçük çocuğu olan ve su satan Muhammed Hacderviş, dün akşam saatlerinde evine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Hacderviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede aramaya çıktı. Ancak, Suriyeli ailenin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Küçük çocuğun kaybolduğu yönünde de Kızkalesi Polis Merkezi\'ne bilgi verildi.

DUŞAKABİNDE BULUNDU

Sabah erken saatlerde Kızkalesi sahil kesiminde bir işyerinin çalışanı, duşakabini temizlemek istediği sırada, küçük çocuğun cesedini buldu. Bu sırada sahil kesiminde arama çalışmalarını sürdüren aile fertleri de acı haberi alınca koşarak geldi. Kanlar içindeki çocuğunun cesedi ile karşılaşarak şoke olan babaanne Emine Hacderviş, cesedini kucağına alarak sahil kesiminde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki nöbetçi polis noktasının öne getirerek bıraktı. Burada sinir krizleri geçirerek gözyaşına boğulan aile fertlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme ekibi cinayetin meydana geldiği duşakabin içinde ve çevresinde delil araması yaptı. Olay yerine ulaşan nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından göğüs bölgesinde ve kalbinin üzerinde çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Muhammed Hacderviş\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.



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