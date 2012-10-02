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Yaşam

5 yaşındaki kızı bulmak için tweeter'da seferberlik başlatıldı

Binlerce kişi, bisiklete bindiği sırada kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için seferber oldu.

02 Ekim 2012 19:02

Galler’de arkadaşlarıyla evine yakın bir çevrede bisiklete binen April Jones’un ortadan kaybolması, polisi alarma geçirdi.

Polisin kapsamlı araştırması sürerken, küçük kızın endişeli ailesine dünyanın birçok ülkesinden de destek yağıyor. "April'ı bulun" başlığıyla yeni bir Twitter hesabında birleşien binlerce kişi April'ın fotoğrafını hesaplarından paylaşıyor.

Küçük kızın geçtiğimiz gün gri bir kamyonete binerken görülmesi ise endişeleri artırdı.

İngiltere Prensi Charles, aktrist Catherine Zeta Jones ve şarkıcı Rita Ora'nında aralarında bulunduğu binlerce kişi tweet attı.

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