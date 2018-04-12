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Sağlık

5 yaşındaki Kılıçarlan, artık iki biyonik kulağıyla duyabilecek

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde oturan Ebru- Umut Kıvran çiftinin 5 yaşındaki çocukları Kılıçarslan’a, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde koklear implant (biyonik kulak)

12 Nisan 2018 20:54

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TRABZON\'un Sürmene ilçesinde oturan Ebru- Umut Kıvran çiftinin 5 yaşındaki çocukları Kılıçarslan’a, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi\'nde koklear implant (biyonik kulak) operasyonu gerçekleştirildi. Diğer kulağına da biyonik kulak takılan Kılıçararslan\'ın artık iki kulağı ile de duyabileceği belirtildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emine Demir yaptığı açıklamada, SGK kapsamında hastadan hiçbir ücret talep edilmeden biyonik kulak operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.  
Operasyonun başarıyla geçtiğini belirten Demir, “Daha öncesinde hastanın sağ kulağına biyonik kulak takılmıştı. Konuşması vardı. Sol kulağına da koklear implant takılması için bize anne ve babası başvuru yaptı. Biz de işitsel impilantlar komisyonuna başvuru yaptık. Ardından hastanın diğer kulağı için onay aldık. Başarılı bir operasyonla bu uygulamayı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz koklear implant Türkiye genelinde SGK kapsamında bir ilkti. Normal yapılan koklear implant cerrahisi ile aynı. Taktığımız cihazın dış parçası daha özellikli. SGK kapsamında hastalardan belli ücret talep edilerek bu uygulama yapılması planlanıyor. Ancak biz hastanemizde hastadan hiçbir ücret almadan bu uygulamayı gerçekleştirdik. Operasyon gayet sağlıklı gerçekleşti. Çocuğun sağlığı gayet iyi. Sonuçlarının da iyi olacağını düşünüyoruz. Artık hastamız 2 kulağıyla da duyabilecek” dedi.

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