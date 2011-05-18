5 yaşındaki Fatma'nın katilini terlik yakalattı

T24

16 yaşındaki komşu çıktı

Terlik yakalattı



Edinilen bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi’nde pazar günü öğleden sonra kaybolan 5 yaşındaki Fatma Demir’i evlerinin bir alt sokağında bugün bulunmasının ardından cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Adli Tıp’ta 3 saat süren otopsinin ardından, Demir’in tecavüz edildikten sonra elle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fatma Demir’in cenazesi ailesine gönderildi.Demir’in cenazesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla ilk olarak evlerinin önüne getirildi.Evin önünde bekleyen çok sayıda kişi, cenaze aracının etrafından birikti.Kalabalık nedeniyle anne ve baba çocuklarının tabutuna ulaşamadı. Bu sırada hamile olduğu söylenen ve sinir krizleri getiren anne Emine Demir, düşük yapabileceği ihtimaline karşın, olay yerine hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa götürülerek sakinleştirici iğne yapıldı.Cenaze aracının evlerinin önünden ayrılmasının ardından, Demir ailesi ve diğer yakınları Asri Mezarlığa giderek burada kılınan cenaze namazına katıldı.Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Gaziantep’te kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan 5 yaşındaki Fatma Demir’in katil zanlısı olarak 16 yaşındaki komşusu olan bir çocuk gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin bulunduğu Aydınlar Mahallesi 10 numaralı sokaktaki evlerde bulunanların ifadesini aldı. Polis, 16 yaşındaki V.Y.’nin verdiği çelişkili ifade sonrasında evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada öldürülen çocuğa ait bir adet terlik bulunurken, zanlı da suçunu itiraf etti. Polis, arama sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, zanlının ailesi de Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan 16 yaşındaki zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı, emniyetten çıkarılması sırasında bir yakınının saldırısına uğrarken, saldıran kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi.Gaziantep’te kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan 5 yaşındaki Fatma Demir’in katil zanlısı olarak 16 yaşındaki komşusu olan bir çocuk gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin bulunduğu Aydınlar Mahallesi 10 numaralı sokaktaki evlerde bulunanların ifadesini aldı.Polis, 16 yaşındaki V.Y.’nin verdiği çelişkili ifade sonrasında evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada öldürülen çocuğa ait bir adet terlik bulunurken, zanlı da suçunu itiraf etti. Polis, arama sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, zanlının ailesi de Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan 16 yaşındaki zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı, emniyetten çıkarılması sırasında bir yakınının saldırısına uğrarken, saldıran kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi.