5 yaşındaki çocuk, Taş Devri'nden kalma kayayı kazıdı!

5 yaşında bir çocuk, Norveç'in kuzeyinde Alstahaugs kentinde yer alan ve Taş Devri'nden kalma 5 bin yıllık kaya oyması resimlerini belirginleştirmeye çalışarak oydu.

Tarihin en eski oymalarından olan, kayak kayan bir kişinin resmedildiği taşı, tahrip eden çocuğun amacının, oyma ile işlenmiş resmi belirginleştirmeye çalışmak olduğu anlaşıldı.

Orijinal haline kavuşamayacak

Sözcü'nün haberine göre, tahrip edilen resmin Norveç´in en çok bilinen tarihi sembollerinden biri olduğunu söyleyen Alstahaug Belediye Başkanı Bård Anders Langö, “Çok üzücü bir durum. Muhtemelen bir daha kayakçı piktogramını 5 bin yıl önceki orijinal hali ile bir daha göremeyeceğiz” açıklamsında bulundu.

Tahrip edilen 5 bin yıllık piktogram,1994 yılında Norveç´te yapılan Lillehammar Kış Olimpiyatları´nın logosuna da esin kaynağı olmuştu.

Yaptığı tahribatı bilmeden, iyi niyetle yaptığı anlaşılan Norveçli çocuğun kimliği ise yaşının küçük olması nedeniyle açıklanmadı.