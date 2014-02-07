5 yaşındaki çocuk oyun oynarken ablasını vurdu

Tekirdağ’da 5 yaşındaki erkek çocuğu B.Y., dün akşam evlerinin salonunda babasına ait av tüfeğiyle oynarken, silah ateş aldı ve saçmalar karşısında duran ablası 9 yaşındaki Yağmur Y.’ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yağmur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fabrika işçisi F ve A.Y.’nin 3 çocuğundan biri olan B.Y., babasının duvarda asılı olan namlusu kesilmiş av tüfeğini koltuğun üzerine çıkarak aldı. Çocuğun evin salonunda oynadığı tüfek ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar B.Y.’nin ablası Yağmur Y.’nin göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yağmur, o sırada eve gelen babası F.Y. tarafından otomobille Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede öldü

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Y. kurtarılamadı. Aile, acı haberi alınca hastanede sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından baba F.Y., ifade için jandarma karakoluna götürülürken, av tüfeğine de el konuldu. Tüfekle oynarken ablasının ölümüne neden olan B.Y. ise evin başka bir odasında tutularak dışarı çıkarılmadı. Çocuğun bugün psikolog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.