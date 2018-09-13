5 yaşındaki çocuk, anaokulunun havuzunda boğuldu

Malatya'da, gittiği anaokulun havuzuna düşen 5 yaşındaki Miray K. boğularak hayatını kaybetti.

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna devam eden zihinsel engelli olduğu belirtilen Miray K., öğretmenleri ile konuşan annesinin yanından ayrıldı.

Bir süre sonra çocuğunun yanından ayrıldığını fark eden anne Güler K. ve öğretmenler okul içerisinde küçük Miray'ı aradı.

Bodrum kata inen anne ve öğretmenler 90 santimetre derinliğindeki havuzun içerisindeki çocuğu fark etti.

Öğretmenler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak ilk yardımda bulundu ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin, annenin ifadesine başvurduğu belirtildi.