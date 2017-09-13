5 yaşındaki çocuğu başına taşla vurarak ağır yaraladı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen 27 yaşındaki Yakup Kıyak, akrabasının çocuğu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki H.K.\'yi başına taşla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Bafra İlçesi Dededağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Yakup Kıyak, akrabasının çocuğu olduğu öğrenilen H.K.\'nin oyun oynadığı sırada eline aldığı taşla başına vurdu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulans yaralı çocuğu Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralı çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken şüpheli Yakup Kıyak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



FOTOĞRAFLI