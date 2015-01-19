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Yaşam

5 yaşındaki çocuğa fatura kesildi

Alex Nash Noel öncesi ülkenin güneybatısındaki Devon'da bir okul arkadaşından gelen doğum günü partisi davetini kabul etti

19 Ocak 2015 17:10

Beş yaşında bir çocuk arkadaşının doğum günü partisine katılmadığı için gitmediği partinin faturasını ödemesi istendi. Konu mahkemeye taşındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de yaşayan Alex Nash, Noel öncesi ülkenin güneybatısındaki Devon'da bir okul arkadaşından gelen doğumgünü partisi davetini kabul etti.

Ancak doğumgünü çocuğunun annesi Julie Lawrence, Alex partiye katılmayınca 16,95 pound, yani yaklaşık 55 lira fazla para ödemek zorunda kaldığını savunarak bu tutarı partiye katılmayan çocuğun adına faturalandırdı.

Lawrence'a göre, Alex'in ailesi çocuklarının partiye katılmayacağını önceden kendisine bildirmeliydi.

 

'Üzgün olmasını anlıyorum'

 

Alex'in ailesi, Noel'den önce partiye katılacaklarını söylemiş, ancak daha sonra büyükanne ve babasına söz verdiklerini hatırlayarak oğullarını oraya götürmüşler.

Aile o sırada ellerinde kendilerine fatura gönderen Lawrence'ın iletişim bilgilerinin bulunmadığını söylüyor.

Nash ailesi faturayı geçen hafta oğullarının okul çantasında kahverengi bir zarfın içinde bulmuşlar.

Alex'in babası, “Fatura bütün gerekli resmi bilgilerle kesilmişti, hatta üzerinde Lawrence'ın banka hesap numarası bile yazılıydı. Para kaybettiği için üzgün olmasını anlıyorum. Para problem değil, sorun Lawrence'ın benden parayı isteme şekli. Bana insan gibi davranmadı, bana her söyleneni yapması gereken bir çocuk gibi davrandı” dedi.

Lawrence ise yaptığı kısa açıklamada, “Parti davetiyesinde bütün detaylar yazılıydı. Bana ulaşmak için bütün bilgiler ellerinde vardı” diye belirtiyor.

Nash, parayı ödemeyi reddettiği için küçük anlaşmazlıklara bakan asliye mahkemesine çıkacak.

 

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