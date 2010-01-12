5 yaşındaki Bedrettin'i dövenleri devlet koruma altına aldı

Haliç Köprüsü’nde yaralı bulunan Bedrettin, büyük bir dramın kahramanı çıktı. Dövenler 11 yaşındaki M.S. ve arkadaşları... Dövülme nedeni ise onların bölgesinde mendil satması...



Haliç Köprüsü’nün orta refüjünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri tarafından yerde, yaralı olarak bulundu 5 yaşındaki Bedrettin K... Hatta önce maket sanıldı, sonra çocuk olduğu anlaşılınca polislere haber verildi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Bedrettin hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı. Bedrettin K.’nın Halıcıoğlu Haliç Köprüsü üzerindeki metrobüs durağı yakınlarında, 11 yaşındaki M.S. tarafından, aynı bölgede mendil sattığı için dövüldüğü ortaya çıktı.



11 yaşındaki M.S., kardeşi F.S. ile akrabaları S.S. ve H.S. emniyete götürüldü. Bedrettin K.’nın babası Ahmet ile annesi Gülseren de bilgisine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Bedrettin’i dövdüğü anlaşılan M.S. “Bizim bölgemizde mendil satıyordu. Annesi gittikten sonra alarak metrobüsle Haliç’e götürdük. Gözdağı vermek için köpekle korkuttuk. Kardeşim ve arkadaşlarımla birlikte bizim bölgemizde mendil satmaması için dövdükten sonra oradan ayrıldık” diye anlattı korkunç olayı...





Sadece o koruma altında



İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü Önal İnaltekin, K. ailesinin en küçüğü 1, en büyüğü 11 yaşında 5 çocuğu bulunduğunu anlattı dün... Devlet Bakanı Aliye Kavaf’ın talimatıyla devletin koruması altına alınacaklarını söyledi. Sonra da şöyle devam etti: “Aile hakkında suç duyurusunda bulunduk. 5 kardeş Adana’nın Kozan ilçesi nüfusuna kayıtlı. Dilencilik yapmak için zaman zaman İstanbul’a geldiklerini öğrendik. Çocuğa sahip çıkmak ve görmek için geldik. Ağlıyor, ‘Annemi seviyorum’ diyordu. Çok akıllı bir çocuk. Bakıcı annemiz ve psikologlarımız hazır bekliyor.”



Ancak İnaltekin’in açıklamalarının aksine savcılık, sadece Bedrettin K.’nın koruma altına alınmasına karar verdi. Diğer çocuklar içinse bir işlem yapılmadı. Darp edilerek yaralanan Bedrettin’in daha önce bir kez emniyet güçlerince, dört kez de Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince alındığı ve ailesi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.



Bakan Kavaf’ın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise, çocuğun 7 Ekim 2006’da İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı mobil ekipler tarafından muhafaza altına alındığı ve gerekli uyarılar yapılarak aynı tarihte ailesine teslim edildiği bilgisine yer verildi.





Aileden alınıyor



Bedrettin K.’nın S., F., A. ve Y. isimli 4 kardeşi daha bulunduğu anlatılan açıklamada, bu çocukların sokakta çalıştırılması nedeniyle zaman zaman il müdürlüğüne bağlı mobil ekipler tarafından “muhafaza altına alındığı ve ailelerine tesliminin sağlandığı” bildirildi. ‘4 kardeşin de acilen koruma altına alınması için’ başvuru yapıldığı, ailenin velayetinin kaldırılması için de dava açılacağı vurgulandı.



İstanbul’da ölmek üzereyken bulunan Bedrettin K.’nın okul çağındaki 3 kardeşi, ‘dilenci köyü’ olarak tanınan Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Turgutlu Köyü İlköğretim Okulu’nda okuyor. 5 kardeş olan çocukların anne ve babasının, okula gitmeyen diğer 2 çocukla birlikte dilenmek için İstanbul’a gittikleri ortaya çıktı.



Bedrettin’in tedavisi sürüyor. Ancak doktorlara göre hayati tehlikeyi atlatmış değil. Başhekim Doç. Dr. Adem Akçakaya ve ilk müdahaleyi yapan Opr. Dr. Cumali Aksoy, Bedrettin’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Toplantıya SHÇEK İl Müdürü İnaltekin de katıldı. Akçakaya “Kafatasında çökme, sol elinde kesik, sol kulağında bir miktar kanama, sol göz çevresinde şişlik ve morarma tespit edildi” diye konuştu. Bedrettin’e ilk müdahaleyi yapan Dr. Cumali Aksoy ise, “Yüksekten atılmış izlenimi var. Zannediyorum köprünün altından kendisi çıkmış” dedi. Aksoy’un, ‘2-3 saat geç bulunsaydı ne olurdu?’ sorusuna verdiği yanıt ise Bedrettin’in dramını gözler önüne seriyordu: “Kanama yapabilirdi. 3-5 saat, vefatına gidebilecek bir durum...”





Topbaş ziyaret etti



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AKP İl Başkanı Aziz Babuşcu da Bedrettin K.’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Topbaş, Bedrettin’in sürekli annesini istediğini belirtti.







