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Yaşam

5 yaşında tanıştılar, 80 yıldır beraberler

Daha beş yaşındayken tanışan Jim ve Moira, 61 yıldır evli. Jim "Eğer evlenecek kadar değer veriyorsanız o evliliği yürütün" diyor.

16 Kasım 2009 02:00

80 yıl önce daha beş yaşındayken tanışan Jim ve Moira, 61 yıldır evli. Jim "Eğer evlenecek kadar değer veriyorsanız o evliliği yürütün" diyor.

Onlar daha beş yaşında 1929'da okula başladıklarında tanıştı. Aradan 80 yıl geçti ama hala beraberler. İkinci Dünya Savaşı'nı atlatmış olan Jim Hadwin ve eşi Moira 61 yıldır evli.

Emekli itfaiyeci olan 85 yaşındaki Jim, "İlk günümüzden beri sapasağlamız. Bunun bu kadar süreceğini biliyorduk. Hayatımızı birlikte yaşadık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Hala birbirimizi güldürebiliyoruz ve hayatımızı birlikte geçirdiğimiz için minnettarız" diyor.

Birbirlerine çok benzediklerini söyleyen Jim arada kavga ettiklerini ama böylesi şeyler yüzünden aralarının açılmadığını söylüyor: "Moira çok mantıklı ve sabırlıdır. Hayatımda o olmasaydı ne yapardım bilmiyorum."

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