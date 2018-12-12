5 yaşında görme yetisini kaybetti, örgü örerek hayata bağlandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yaşayan görme engelli Sevim Kuran (54), 5 yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen annesinden örgü örmeyi öğrenerek hayata bağlandı. İki yıldır bir okulda santral görevlisi olarak çalışan Kuran, engellilere sosyalleşmeleri tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Engelliler Birliği Derneği Manisa Şube Başkanı Sevim Kuran, tarladayken uzun süre güneşe bakması nedeniyle 5 yaşındayken görme yetisini yitirdi. Şehzadeler ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu\'nda 2 yıldır santral görevlisi olarak görev yapan Kuran, hayata hiç küsmedi. 10 yaşında annesinden el işi örgü yapmasını öğrenen Kuran, 44 yıldır örgü örüyor. El becerisiyle yelek, kazak, patik ve çorap ören Kuran, bu uğraş sayesinde hayata bakış açısının olumlu yönde geliştiğini ifade etti.

\'HAYATA KÜSMESİNLER\'

El emeği ürünlerini dernek binasındaki bir odada sergileyip satan Kuran, \"5 yaşından beri görmüyorum. 10 yaşından beri el işi yapıyorum. İlk örgümü kendime yaparak yelek ördüm. Kimse inanamadı gözüm görüyor zannetti. 1991 yılında ilk sergimi açtım. Evliyim. Şu anda çalışıyorum, santral görevlisiyim. Örgü işini önce annemden sonra kendi kendime öğrendim. Annemin örgülerini kontrol ederek kendimi geliştirdim. Modellerini kendi kafamda kuruyorum. Önce tasarlıyorum sonra kendim örmeye başlıyorum. Ördüklerimi satıyorum. Gözlerim görmediği için beynim yönlendiriyor ellerimi. Bu şekilde yapıyorum ürünlerimi. Görme engeli olan arkadaşlara tavsiyem; kurslara katılsınlar. Derneklere gelsinler. Hayata küsmesinler, dışarıya çıksınlar. Dışarıya çıkmadığı sürece kendisi ikinci engellini oluşturmuş oluyor. O zaman psikolojisi bozuluyor insanın. Dışarıya çıkmadığın zaman hayata küsüyorsun. Ben dışarıya çıkarım, her işimi yaparım. Pes etmedim, hayata küsmedim\" dedi.



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