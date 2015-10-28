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5 ünlü isim de yemeğe siyah ciple gelince...

Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür balıkçıda buluştu

28 Ekim 2015 19:10

Popçu Murat Boz, komedyen Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür Beşiktaş Arnavutköy'de bir balıkçıda buluştu. Bu buluşma, balıkçının bulunduğu sokağı cip galerisine çevirdi!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, grup sohbet eşliğinde saatlerce devam eden yemeğin sonunda görevlilerden araçlarını getirmesini isteyince ortaya ilginç bir manzara çıktı.

Aynı marka cip kullanmayı tercih eden Boz, Yenenler, Büyükak, Şükür ve Koç’un araçları kapı önüne çekilince, sokak bir anda cip galerisine döndü. 5 arkadaş, sohbetlerine biraz da kapıda devam ettikten sonra direksiyon başına geçerek oradan uzaklaştı. 

Murat Boz, restoran çıkışı Hadise’yle aşk yaşadığı dedikodularına "Hadise benim arkadaşım” diyerek yanıt verdi.

 

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