T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 üniversite daha uzaktan eğitim kararını açıkladı

10 Eylül 2020 14:46

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi 2020-2021 yılı güz döneminde uzaktan eğitim vereceğini duyurdu.

ETİKETLER

Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKırklareli ÜniversitesiMalatya Turgut Özal Üniversitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24