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 5. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINALARI ÇALIŞTAYI

* Orman ve Su İşleri Bakanı Prof

23 Ekim 2017 14:01

* Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

\"Türkiye\'de suya erişim yüzde 100\'dür. Türkiye engebeli bir arazi üzerine kurulu, erozyon riski yüksek. 1970\'lerde 5 milyon ton toprak denizlere ve göllere akarken, biz bunu 168 bin tona indirdik\"
 
Haber: Özgür ALTUNCU/ Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,  Kartal\'da düzenlenen 5. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı\'nda konuştu. 

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE
Türkiye\'nin çölleşme ve kum fırtınalarıyla mücadelenin gereği olarak sorunun kaynağı sahra ve Arabistan\'ı da içine alan Pan Afrika Birliği ülkelerine destek verdiğini söyleyen Eroğlu, \" Bizzat giderek Moritanya\'da, çöl iklimine dayanıklı fidanlar diktik. Maddi destek veriyoruz. Ülke olarak bu bölgelere destek veriyoruz\" dedi. 
 
7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ
Türkiye\'nin ağaçlandırmaya önem vererek erozyonla etkili bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Bakan Eroğlu, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2008 yılında dedi ki, \'büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlatalım\'. 2 milyar fidanı toprakla buluşturduk. \'2023 yılına kadar dünyadaki her insan için 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız\' dedik. Bizim bakanlığımız her hususta plan yapıyor\" şeklinde konuştu. 

EROZYONLA MÜCADELE
Türkiye\'nin yarı kurak iklim bölgesinde olmasına rağmen ve bu yıl son 44 yılın en kurak yılını yaşanmasına rağmen su temininde sıkıntı yaşamadığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Türkiye\'de suya erişim yüzde 100\'dür. Türkiye engebeli bir arazi üzerine kurulu, erozyon riski yüksek. 1970\'lerde 5 milyon ton toprak denizlere ve göllere akarken, biz bunu 168 bin tona indirdik. Bunu daha da aşağıya çekmek için uğrayışoruz\"dedi. 

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