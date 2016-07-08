5. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün iki yılda bir düzenlediği ve genç dansçıların uluslararası platforma taşınmasına fırsat yaratan Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali bugün başladı.

8-13 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılacak yarışma ve festivalde; Ukrayna, Brezilya, Bulgaristan, Kırgızistan, Japonya, Rusya, Güney Afrika, Avustralya, Letonya, Kazakistan, Kanada, Güney Kore ve Türkiye’den katılan yarışmacılar küçükler ve büyükler - kız ve erkek- kategorilerinde yarışacaklar.

Kültür Servisi'nin haberine göre, ünlü balet, koreograf Vladimir Malakov’un jüri başkanlığında gerçekleşecek yarışmanın jüri üyeleri şöyle: Rudolf Nureyev Uluslararası Bale Yarışması Direktörü Roland Bokor, Macar Dans Akademisi Direktörü Szakály György, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski başkoreografı Geyvan McMillen, Boston Balesi Sanat Yönetmeni Mikko Pekka Nissinen, Dallas Black Theatre, La Compania Nacional de Danza Mexico ve Mexico City Ballet’nin bale öğretmeni ve Joffrey Bale Okulu repetitörü Ceyhun Özsoy, Üsküp Dans Tiyatrosu ve Üsküp Festivali Direktörü Risima Risimkin, Devlet sanatçısı ve eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Meriç Sümen, Kazakistan Devlet Sanatçısı, Almaata Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni, Kazakistan Ulusal Sanat Akademisi Koreografi ve Sanat Yönetmenliği Bölüm Başkanı Gulzhan Tutkibayeva, Dance for You Magazine Editörü Mihaela Vieru ve Rotterdam Dans Akademisi Sanat Yönetmeni Samuel Würsten.

Küçükler ve büyükler yarı finallerinin 9-10 Temmuz 2016 tarihlerinde, finallerin ise 12 Temmuz’da yapılacağı yarışmada büyükler kategorisi birincisi 4 bin Euro, küçükler kategorisi birinci ise 3 bin Euro değerindeki ödülün sahibi olacak.

Düzenlendiği ilk yılından itibaren, merkezi Rusya’da bulunan 'Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu' (IFBC) tarafından 17 Haziran 2009’da oybirliğiyle üyeliğe kabul edilen yarışma 2014 yılında festivalle taçlandırılmıştı. 5. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali’nin açılışı bu akşam, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ‘5 Tangos’ ve ‘Entre Dos Aquas’ eserleriyle olacak.

11 Temmuz 2016 Pazartesi İstanbul, Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi dans toplulukları tarafından sahnelenecek modern dans eserleri 'Dansın Rengi' adıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yarışmanın ödül töreni ve gala gecesine Türkiye’den bale sanatçılarının yanı sıra Viyana Devlet Operası’ndan Denys Cherevychko ile Maria Iokovleva; Het Ulusal Balesi’nden Josef Varga ile Laura Rosillo konuk olacak.