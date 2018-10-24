BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor işbirliğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Cup’ta heyecan başlıyor. 3 gün sürecek olan turnuvada 4 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor’un, Türk voleybolunun sembol ismi Cengiz Göllü anısına düzenlediği 5. Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Cup başlıyor. Üç gün boyunca voleybol şöleninin yaşanacağı turnuvada maçlar, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ile Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuva, büyük heyecana sahne olacak.

\"ŞÖLENE DAVET EDİYORUM\"

Turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileyen Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, turnuvanın gerçekleşmesine büyük katkı sunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de teşekkür etti. Aydın, “Hayatını voleybola adamış, Türk voleyboluna ve milli takıma sayısız oyuncu kazandırmış Cengiz Göllü’yü, kendi adını taşıyan turnuvayla Nilüfer’de anıyoruz. 3 Kasım’da başlayacak Vestel Venüs Sultanlar Ligi öncesinde de takımlar, son ciddi sınavını vermiş olacak. Bursalı sporseverleri, üç gün sürecek voleybol şölenine davet ediyorum” diye konuştu.

5. Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Cup maç programı şöyle:

Yarın;

Saat: 15.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Maritza Plovdiv

Saat 17.30 Nilüfer Belediyespor- Çanakkale Belediyespor

26 Ekim Cuma;

Saat 15.30 Çanakkale Belediyespor-Maritza Plovdiv

Saat 17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

27 Ekim Cumartesi;

Saat 13.30 Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Saat 15.30 Nilüfer Belediyespor-Maritza Plovdiv

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