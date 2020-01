5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali seyirciyle buluşuyor

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival Başkanı Ogün Şanlıer, festivale ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında, festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı, TRT ve THY'nin destek verdiğini belirterek, katkıda bulunan kurumlara teşekkür etti.

Şanlıer, Türkiye'de sinema alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerin en önemlilerinden biri olma yönünde sağlam ve emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, "Hem yerli sinemamızın hem de uluslararası sinema çevrelerinin önemli ve seçkin isimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Festivalimizin Türk sinemasına 5 yıllık süreçte bile yaptığı katkılardan övünç duyuyoruz." dedi.

Geçen yıl hayata geçirilen yapım destek platformunun isminin ve kapsamının değiştiğine işaret eden Şanlıer, Bosphorus Film Lab adını alan platforma beklentinin üzerinde katılım olduğunu aktararak, TRT Ortak Yapım Ödülü ve Digiflame 50 bin lira Pos-Prodüksiyon Hizmet Ödülü için 10 projenin, 25 bin liralık Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile Digiflame 50 bin lira Pos-Prodüksiyon Hizmet Ödülü için ise 5 projenin finale kaldığını söyledi.

Şanlıer, önemli isimlerin katılımıyla ustalık sınıfları, atölye çalışmaları, panel ve söyleşilerin de yer aldığı bir programın hazırlandığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"120 ülkeden 3 bin 462 filmin başvurduğu festivalin programında, Brezilya'dan Hindistan'a, İran'dan Kırgızistan'a, 39 ülkeden toplam 107 film gösterilecek. Bela Tarr, Aida Begic, Derviş Zaim, Bobby Roth, Mecid Mecidi gibi ünlü konuklarımız festival süresince etkinliklerle ve film gösterimleriyle sinemaseverlerle birlikte olacak. Bu sene festival programında yer alan 'Uzun Yürüyüş' bölümüyle, özellikle yakın coğrafyamızda yaşananları ve dünyanın çok farklı kesimlerinde yaşanan zorunlu göç ve mülteciler sorununu sinema aracılığıyla anlamayı, anlamlandırmayı, tartışmayı bir kez daha gündeme getirmeyi hedefledik."

"Uzun Metraj Yarışmasının jüri başkanlığını Bosnalı yönetmen üstleniyor"

Festival Direktörü Bülent Turgut da bu yılki programın oldukça güçlü ve yeniliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek, "Ulusal Uzun Metraj Jüri üyelerimiz, usta yönetmen Derviş Zaim başkanlığında, romanlarıyla tanıdığımız yazar Ayfer Tunç, oyuncu Yasemin Allen, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve film editörü Alin Zoi Tinel'den oluşuyor. Bu kategoride, Andaç Haznedaroğlu'nun 'Misafir', Ayhan Salar ve Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Eşik', Burçak Açık Üzen'in 'Beginner', Bülent Öztürk'ün 'Mavi Sessizlik', Fikret Reyhan'ın 'Sarı Sıcak', Özgür Sevimli'nin “Murtaza”, Pelin Esmer’in 'İşe Yarar Bir Şey' ve Selman Kılıçaslan'ın 'Bütün Saadetler Mümkündür' filmleri, 100 bin lira değerindeki En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu ödülleri için de yarışacaklar." ifadelerini kullandı.

Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışmasının jüri başkanlığını Bosnalı yönetmen Aida Begic'in üstlendiğine dikkati çeken Turgut, şöyle devam etti:

"Uluslararası Uzun Metraj Yarışmamızda 10 film bulunuyor. Mecid Mecidi'nin 'Beyond The Clouds', Parviz Shahbazi'nin 'Malaria', Amr Salama'nın 'Sheikh Jackson', Thierry de Peretti'nin 'A Violent Life', George Ovashvili'nin 'Khibula', Andrea Magnani'nin 'Easy', Davi Pretto'nun 'Rifle', Kırgız Bakyt Mukul ve Dastan Zhapar ikilisinin 'A Father’s Will', Cristi Iftime'nin 'Marita' ve Ivan Bolotnikov'un 'Kharms' filmleri 50 bin lira değerindeki En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu kategorileri için de yarışıyor.

Turgut, Aida Begic'in Suriye'deki savaştan Şanlıurfa'ya kaçan üç çocuğun zorlu hayat koşullarına rağmen bir arada kalmalarının etkileyici hikayesini anlattığı "Bırakma Beni" filminin İstanbul prömiyerini yapacağını dile getirerek, "Bu yıl Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin Werckmeister Harmoniak, The Man From London ve The Turin Horse filmleri ile ağırlayacağı Bela Tarr, festival tarihlerinde İstanbul'da olacak ve festivale özel bir masterclass verecek. Homero Olivetto'nun 'Holy Biker', Natalia Santa'nın 'Dragon Defence', Kirsten Tan'ın 'Pop Aye' ve Mong-Hong'un 'Godspeed' filmleri Uzak Diyarlar seçkisinde yerini aldı. Bi' Dünya Belgesel seçkisinde, Rati Oneli’nin 'City Of The Sun', Boris Mitic'in 'In Praise Of Nothing', Ann Shin'in 'My Enemy, My Brother', Arto Koskinen'in 'Nokia: We Were Connecting People' ve Kobi Farag'ın 'Photo Farag' filmleri yer alıyor. Festivalin yarışma dışı kısa seçkilerinde ise geleneksel bölümler yerini koruyor. Türkiye'nin kültürel ve coğrafi ortakları olan Yunanistan, Makedonya, Azerbaycan, Özbekistan ve Pakistan'dan beş kısa film 'Yakın Coğrafya Kısaları', animasyon sinemasının en canlı örnekleri 'Animasyon Kısaları', festivalin geçen sene ödül alan beş kısa filmi ise 'Ödüllü Kısa Filmler' başlığı altında salonlarda gösterilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin açılış filmi, Clooney'in yönettiği "Suburbicon" olacak

Festival Genel Koordinatörü İrem Şentürk ise festival programında konuk olacak önemli isimlere ilişkin bilgi vererek, "Macar sanat yönetmeni Laszlo Rajk ,'Lost' ile 'Prison Break' gibi pek çok kült dizinin yönetmeni Bobby Roth festival kapsamında İstanbul'a gelecek ve sinemaseverlere özel sinema dersi verecekler. Ayrıca, uluslararası yarışmada son filmi 'Beyond The Clouds' ile yer alan Mecid Mecidi, 'Slumdog Millionaire' film müzikleriyle Oscar kazanmış ünlü besteci A.R. Rahman ve Hindistan sinemasının önde gelen yapımcılarından Vibha Chopra da İstanbul'a gelecek festival konukları arasında yer alıyor. Bosphorus Film Lab kapsamında ise yazarlıktan oyunculuğa, sanat yönetiminden televizyon-sinema birlikteliğine, birçok başlıkta atölyelerimiz ve söyleşilerimiz olacak." dedi.

Festival kapsamında toplam 15 bölümde, 39 ülkeden 43 uzun ve 64 kısa metraj filmin gösterileceğini kaydeden Şentürk, şunları kaydetti:

"Festivalin ulusal ve uluslararası yarışması bir kez daha son dönem yerli ve yabancı sinemanın en yetkin filmlerini bir araya getiren seçkisiyle İstanbul'da yarışma heyecanı yaşatacak. Woody Allen'dan Andrey Zvyagintsev'e, Naomi Kawase'den Takeshi Kitano’ya, dünya sinemasının usta isimlerinin son filmlerini buluşturan 'Dünya Sineması' bölümünde, toplam 10 film gösterilecek. Bölümün en heyecan uyandıran filmlerinden biri de 'Wonder Wheel' olacak. Woody Allen'ın merakla beklenen filminin Türkiye prömiyeri 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleşecek."

Festivalin film gösterimleri Atlas, Kadıköy ve Beyoğlu sinemalarında yapılacak. Yönetmenliğini George Clooney'in yaptığı "Suburbicon" ile açılışı gerçekleştirilecek olan festival, 26 Kasım'da sona erecek.