5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali başlıyor

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak, pek çok usta sinemacıyı İstanbul’da ağırlayacak 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin basın toplantısı 6 Kasım Pazartesi günü saat 10:30'da The Marmara Pera'da gerçekleşecek.

Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Festival Direktörü Bülent Turgut ve Festival Genel Koordinatörü İrem Şentürk konuşmacı olarak yer alacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Program ise 2 Kasım’da açıklanacak.